Ahed Tamimi Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

Türkiye'ye ilk kez 6 sene önce Mevlüt Uysal'ın davetiyle gelen Filistinli genç aktivist Ahed Tamimi, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti. Tamimi'nin zulme karşı direnişin sembolü olduğunu ifade eden Uysal, “Filistin davası için verdiği mücadelenin yanındayız, destekçisiyiz. Filistin davasının elbet bir gün başarıya ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

İşgalci İsrail askerlerine karşı verdiği mücadelelerle Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Ahed Tamimi, 6 sene önce Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde Mevlüt Uysal'ın davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye gelmişti. En büyük hayali olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmasına da Başkan Uysal aracılık etmiş, Şanlıurfa'da görüşmelerini sağlamıştı. Kudüs “2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti” programı kapsamında İstanbul'a gelen Tamimi Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Tamimi'ye babası Besim Tamimi, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdülkerim El-Khtaip eşlik etti.

Uysal: “Dünya mazlumları adına direnişin sembolü oldu”

Başkan Uysal, Tamimi ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşüp sohbet etti. Ardından basın mensuplarına demeç veren Uysal,”6 sene önce Başakşehir Belediyemizin davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti. O dönemden beri Filistin davasının sembol isimlerinden biri oldu. Sadece Filistin davası değil bütün dünyada mazlumlar adına baskıya, zulme karşı direnişin sembolü oldu. İnanıyoruz ki onun o mücadelesi bir şekilde neticeye varacak. Biz bu mücadelelerinde her zaman yanındayız. Tamimi gibi orada mücadele eden insanlar var. Ancak kendisi o mücadeleyi verenler adına sembol bir isim oldu. Türkiye'ye gelince bizleri de ziyarete geldi. Teşekkür ediyorum. Filistin davası için verdiği mücadelenin yanındayız, destekçisiyiz. Ailecek o mücadelenin içindeler. Zaten kendisinin gündeme gelmesi kardeşinin tutuklanmasına karşı çıkması. Daha sonra tabi cezaevinde kaldı. Ailesi baskı altına alındı. Filistin davasının elbet bir gün başarıya ulaşacağına inanıyoruz ve dua ediyoruz” dedi.

Tamimi: “Türkiye'nin destekleri bizi güçlendiriyor”

Türkiye'nin desteklerinin Filistin direnişini güçlendirdiğini söyleyen Tamimi, “Ziyaretimizin sebebi Türk halkına Filistin halkının mesajını iletmekti. Burada gördüğümüz destekten çok mutlu olduk. Bu destekler bizi manevi olarak motive ediyor. Döndüğümüz zaman daha güçlü direniş sergilememizi sağlıyor. Bu anlamda Türk halkına şükranlarımı sunuyorum. 8 ay hapis yattım. Şartlı serbest kaldım. Başka suç işlemem durumunda tekrar cezaevine atabilirler. Tüm bu uygulamalar bizi direniş yolundan alıkoyamaz. vatanımız özgürlüğüne kavuşana kadar direnişimiz devam edecek” diye konuştu.

Ardından Başkan Uysal, Tamimi ve beraberindeki heyete “Gravürlerle Kudüs”ü anlatan kitap hediye etti. Heyet ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.