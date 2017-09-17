Ahilik geleneği Kartal’da tekrar hayat buldu

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ahiliği temsil eden esnaflık geleneği, kurulan çadırlarda sergilendi. Kartal Meydanı’ndaki etkinliğe Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı. Ahilik mesleklerinden olan berberlik, kilimcilik, bakırcılık gibi geleneksel mesleklere, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çadırları gezen vatandaşlar geleneksel mesleklerin nasıl yapıldığına ilişkin ustalarından bilgi aldı.

“Ahilik kardeşlik ve dayanışma demektir”

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Ahilik geleneği ile Türklerin konar-göçer hayattan yerleşik hayata geçtiğini söyledi. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma anlamına da geldiğini ifade eden Gülcemal Fidan, “Ahilik denildiği zaman kelime olarak, köken olarak kardeşlik, dostluk, dayanışma anlamına gelir. Ahilik toplumun hem sosyal hem de ekonomik olarak kalkınmasının olmazsa olmazıydı 12. yüzyılın sonunda. Ahiliğin Anadolu’da en çok hüküm sürdüğü yerlerde Ankara, Kayseri, Kırşehir, İç Anadolu, Orta Anadolu’da işsiz güçsüz ne kadar insan var ise ahilik geleneği ile bir zanaat öğretiliyordu. Sosyal alanda ahlaklı bir yapıyı, dürüstlüğü, güçlü olanın mütevaziliğini, yok olanın yanında olmayı, güçlünün güçsüzü koruduğunu, suçluyu bile tekrar topluma kazandırmayı düşünen bir anlayıştır ahilik” dedi.

Etkinlikte temsili olarak şed kuşatma töreni de yapıldı. Alanda kurulan çadırlarda vatandaşlara ahilik pilavı ikram edildi.