Ahilik Haftası Kağıthane'de etkinliklerle kutlandı

Kağıthane Belediyesi Ahilik Haftasını Hasbahçe'de düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan Başkan Fazlı Kılıç, “Ahilik değerlerimizi kuşanmaktır” dedi.

Kağıthane Belediyesi, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Hasbahçe'de bir dizi etkinlik düzenledi. Hasbahçe'de düzenlenen etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan etkinlikte, eski dönemin ahiliğini anlatan tiyatro gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

“Ahilik değerlerimizi kuşanmaktır”

Ahiliğin değerleri kuşanmak olduğunu söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ”Ahilik haftasının hayırlı olmasını diliyorum. Ahilik değerlerimizi kuşanmaktır adı altında bir araya geldik. Sizleri bu veciz ifadeden dolayı tebrik ediyorum. Tüm esnaflarımızın bu güzel günü kutluyorum'' şeklinde konuştu.

“Ahilik birlik beraberlik demektir”

Programda konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz, ''Ahilik; insanın doğumundan ölümüne kadar sarılması gereken bir ahlak menzumesidir. Ahilik; dürüst esnafların ahilik ilkesini, milletini seven kimse demektir. Birlik ve beraberlik demektir'' dedi.