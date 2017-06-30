AHL’de tomografi cihazları kullanılmaya başlandı

Atatürk Havalimanı’na kurulan iki cihaz bugün sabah Şikago uçağının körüğünde hizmet vermeye başladı.

Dış Hatlar Terminali arındırılmış salondaki son kontrol noktasına kurulan cihazlar ilk olarak Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Şikago uçuşundaki yolcularına kullanıldı. Yolcuların kabine alacağı eşyalar tomografi cihazından geçirildi. Tomografi cihazları, üst düzeyde patlayıcı tehdit algılaması sağlıyor. Havacılık güvenliğinde kullanılan saatte 500 bagaj tarayabilen cihazlar, katı sıvı ve tabaka patlayıcıları anında tespit edebiliyor. Tarama yaptığı nesnelerin görüntüsünü 3 boyutlu ekrana yansıtan cihaz detaylı tarama olanağı tanıyor. Bu arada Atatürk Havalimanı için satın alınan Vücut Tarayıcıların da gelecek hafta kullanılmaya başlaması planlanıyor. Satın alınan Vücut Tarayıcılar da görev yapacaklar, İngiltere’ye eğitime gönderildi. Cihazların kısa bir süre içinde terminalde kurulumu yapılacak.

Cihazdan geçen yolcular ise, bu uygulamadan memnun olduklarını söylerken, bu uygulamanın her havalimanında yapılması gerektiğini belirtti.

Cihazlar için 100 personel eğitim aldı

Tomografi cihazlarını kullanacak olan TAV Güvenlik personeline eğitim verildi. TAV Güvenlik personelinden yaklaşık 100 görevli, tomografi cihazları için eğitim aldı.

İlk, Atatürk Havalimanı’nda kullanıldı

Atatürk Havalimanı yetkilileri bu tomografi cihazının ABD’nin elektronik yasak uyguladığı ülkeler arısında ilk olarak Atatürk Havalimanı’nda uygulandığını söyledi. Ayrıca Pazartesi günü ABD’den bir heyet gelerek, cihazları denetleyecek.