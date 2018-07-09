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09 Temmuz 2018 13:12

Ahmet Arslan’dan Erciyes’te çifte zafer

‘Dağların Arslanı’ lakaplı Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Maratonu’nda şov yaptı.

Ahmet Arslan’dan Erciyes’te çifte zafer

09 Temmuz 2018 13:12

Cumartesi Vertical Kilometer dalında parkur rekoru kırarak ilk sırayı alan Arslan, Pazar günü de 25 bin metrede bir parkur rekoru daha kırarak birinci oldu.


Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Maratonu’nda Ahmet Arslan rüzgarı esti. Kayseri’de devam eden ve 12 ülkeden 200 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde Vertical Kilometer (tırmanış) dalında yarışan Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, zorlanmadan birinciliği elde etti.


Üçüncüsü düzenlenen organizasyonda dünyaca ünlü bir başka atlet Pau Capell’in 10 dakika önünde finişi gören Arslan, parkuru 49 dakika 44 saniyelik sonuçla tamamlayarak parkur rekorunu da kırdı.


Pazar günü ise 25 bin metrede yarışan tecrübeli sporcu, 2 saat 13 dakika 37 saniyelik derecesiyle ilk sırayı kimseye bırakmadı. Ortalama 10 km hızla koşan Arslan, VK parkur rekorunun ardından 25 bin metrede de parkur rekorunu ele geçirdi.


7 kez Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonu olan, Red Bull 400’de onlarca birincilik elde ederek efsane haline gelen Arslan, dünyanın en iyi dağ koşusu sporcularından biri olarak gösteriliyor.




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