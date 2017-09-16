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16 Eylül 2017 17:23

Ahmet Cömert Boks Turnuvası sona erdi

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ahmet Cömert Boks Turnuvası sona erdi

16 Eylül 2017 17:23


Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, final gününde genç kadınlar ve genç erkekler kategorisinde 20 maç oynandı. Erkek kategorisinde 46-49 kiloda Fırat Dayan, 56 kiloda Ünal Kalkısım, 60 kiloda Barış Çakan, 64 kiloda İbrahim Hakkı Gezer, 69 kiloda Bera Doğan Kılıç, 75 kiloda Bulutcan Şahin, 91 kiloda Berat Acar altın madalya aldı. Kadınlar kategorisinde ise, 60 kiloda Çağla Aluç ve 64 kiloda Canser Oltu altın madalyayı kazan Türk boksörler oldu.


Madalya kazanan sporculara ödülleri Ahmet Cömert’in oğlu Atilla Cömert takdim etti.




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