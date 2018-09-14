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Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı final müsabakaları sona erdi

Türkiye’nin en prestijli boks turnuvası olan ve bu yıl 32.

Türkiye'nin en prestijli boks turnuvası olan ve bu yıl 32.'si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Tturnuvası'nda yarı final müsabakaları tamamlandı. 27 ülkeden 350'ye yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada sona gelindi.


Ahmet Cömert Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı turnuvada erkekler ve kadınlar olmak üzere sporcular 10'ar sıklette final mücadelesi verecek. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda milli takımda erkeklerde 9, kadınlarda 7 sporcu final oynamaya hak kazandı.


Final mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:



Erkekler:


49 kilo Muhammet Taha Kaçar, 52 kilo Barış Arıcı, 60 kilo Ümit Tepeli, 64 kilo Muhammet Gültekin, 69 kilo Necat Ekinci, 75 kilo İhsan Erdoğan, 75 kilo Serhat Güler, 81 kilo Bayram Malkan, +91 kilo Mücahit İlyas



Kadınlar:


48 kilo Ayşe Çağırır, 51 kilo Busenaz Çakıroğlu, 60 kilo Esra Yıldız, 64 kilo Sema Çalışkan, 75 kilo Busenaz Sürmeneli, 81 kilo Selma Karakoyun, +81 kilo Şennur Demir


Final müsabakaları yarın saat 11.00'de başlayacak.

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