Duruşma sonrası açıklama yapan Koç, “Çok sevdiğim MÜYORBİR’e artık üyeyim” dedi.

Dolandırıcılık iddiasıyla MÜYORBİR Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ahmet Koç’un Fikri Sınai Mahkemesine açtığı dava karara bağlandı.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada davacı Ahmet Koç ve avukatının yanı sıra davalı avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ahmet Koç’un avukatı Hakan Dağdaş, “Müvekkilim İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık suçundan yargılandı ve ilk duruşmada beraat etti. Yargıtay ise beraat kararını onadı. Bu gelişmeler ışığından müvekkilimin hakkı olan üyeliğe tedbiren de olsa kendisine iadesi gerekir” dedi.

Davalı MÜYORBİR avukatı Aydın Kurban, ’MÜYORBİR’in haysiyet yönergesi kapsamında davacının basına yaptığı açıklama örneklerini dosyaya sunuyoruz. Yönetim kurulu üyeleri hakkında ağır ifadeler mevcuttur. Bu haysiyet yönergesine aykırıdır. Ülkemizde zorlu yetiştirilen toplu hak yönetimini incitecek bir durumdur. Arif Sağ ile ilgili ‘Kararmış yürek’ ifadeleri kullanmıştır. Bunlar firmanın kurumsal yapısına zarar vermektedir” diye konuştu.

Duruşmada söz alan Ahmet Koç, “Davalı tarafın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ahmet Koç’un ihraç kararı kesinleşmiştir diye herkese mesaj gönderdiler. Davalı tarafından dolandırıcılıkla itham edildim. Ceza mahkemesinin gerekçeli kararında hakim, ‘dedikoduları bırakın, siz öç alma peşindesiniz’ demişti. MÜYORBİR yönetimine savcılığın açtığı soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, MÜYORBİR’den ihraç edilen davacı Ahmet Koç’un tedbir talebini kabul ederek dava sonuçlanıncaya kadar Koç’un MÜYORBİR’e üyeliğinin devamına karar verdi.

Duruşma çıkışı konuşan Ahmet Koç, “Üyelikten ihraç edilmiştim, şimdi tedbiren üyeliğe geri döndüm. Dolandırıcılıktan yargılanmıştım ve ilk duruşmada beraat etmiştim. Yargıtay’da beraatı kararımı onadı. Beni mahkemeye verenlere tazminat davası açmayı düşünüyorum. Çok sevdiğim MÜYOBİR’e artık üyeyim” dedi.