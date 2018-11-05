Ahmet Kural aranmadan adliyeye alındı

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Avukat girişinden adliyeye giriş yapan Kural, üst aranması yapılmadan adliyeye alındı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun birliktelik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Sıla Gençoğlu'nu dinleyen savcılık bugün şüpheli sıfatıyla oyuncu Ahmet Kural'ın ifadesini alıyor.

Öğle saatlerinde avukatı ve beraberindeki iki kişiyle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Kural, avukatların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Vatandaşların aksine aranması yapılmadan adliyeye alınan Kural, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Suçları bürosuna geldi.

Savcının odasına giren Kural şu sıralar ifade veriyor.