Ahmet Kural şiddet iddiaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı

Ne olursa olsun,böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olamak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece benimle paylaştığı şeyleri itidalli karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, dün birliktelik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Bugün de, oyuncu Ahmet Kural hakkında öne sürülen şiddet iddialarına sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi. Kural, açıklamada şarkıcı Sıla'dan özür dilediğini belirtti.

"Sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak benden kötü şeyler işitmeyeceksiniz"

Sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan Ahmet Kural,“dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede de anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, acımız çok olsa da bu paylaşımlarla ilgili benden olumsuz bir şey duymayacaksınız. Benimle ilgili amacanı aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü şeyler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için böyle bir konun parçası olmaya imkan verdiğim için... Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden yüksek sesli karşılıklı bu kırıcı tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı” diye belirtti.

“Ne olursa olsun bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım”

Böyle bir tartışmanın içinde olmaması gerektiğini vurgulayan oyuncu Kural, “Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak ne olursa olsun bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları elbette bana yakışmadı” ifadelerini kullandı.

“Başta Sıla olamak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum”

Yaptığı yazılı açıklamasında Sıla'dan özür dilediğini belirten Oyuncu Ahmet Kural,“Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olamak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece benimle paylaştığı şeyleri itidalli karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan bende bir çok ders çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım. Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanlarında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim” dedi.