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Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen gecede tanığın yazışmaları ortaya çıktı

Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’ya şiddet uyguladığı iddia edilen geceyle ilgili tanık yazışmaları ortaya çıktı.

Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen geceyle ilgili tanık yazışmaları ortaya çıktı. Olayı duyan ve bugün tanık olarak ifade verenlerden bir kişinin o gece erkek arkadaşına, "Ahmet Kural evinde bir kızı çok kötü dövüyor" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.


Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tanıklardan birinin erkek arkadaşına attığı mesaj delil olarak savcılığa sunuldu. Tanığın erkek arkadaşına attığı mesajda, "Ahmet Kural bir kızı evinde dövüyor. Çok kötü dövüyor.Sesleri geliyor. Çok yakın" dediği ifade edildi.

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