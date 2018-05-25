Ahmet Özhan’dan musiki ziyafeti

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe sakinleriyle buluşan Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ahmet Özhan, en nadide eserleri seslendirdi.

Etkinlikte ilk olarak çocuklara yönelik animasyon gösterileri, orta oyunu ve çocuk sineması yer aldı. Aileleriyle alana gelen ve gösterilerin tadını çıkaran çocuklar, Beykoz Belediyesinin ikram ettiği balon, patlamış mısır, gazoz ve pamuk şekerlerinden aldı.

Ardından Beykozlularla buluşan Ahmet Özhan Türk Tasavvuf musikisinden pek çok eserini hayranları için seslendirdi. Sanatçı sevenleri tarafından ilgiyle izlendi.

Mehmet Emin Ay’dan Gönül Sohbeti

Sanatçı Özhan’ın ardından ilçe sakinlerine hitap eden İlahiyatçı Mehmet Emin Ay, Ramazan ayının önemini vurgulayarak Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa’nın (SAV) Ramazana bakışı ve yaşayışını anlattı.