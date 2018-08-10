Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 15:49

Ahmet Reyiz Yılmaz, Çankaya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, belediye çalışanlarının haksız kazanç edimi ve asılsız belge düzenlemesi dahil birçok konu ile ilgili Çankaya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Ahmet Reyiz Yılmaz, Çankaya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

10 Ağustos 2018 15:49


Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ankara’nın Çankaya Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taşdelen hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.


Siyasetçi ve iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’a ait, Ankara’da yapımı süren alışveriş merkezi ve gökdelen inşaatı esnasında iddiaya göre mimarla işbirliği yapan belediye çalışanlarının haksız kazanç edimi ve asılsız belge düzenlemesi dahil birçok konu ile ilgili, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarına şikayette bulunacak. Ayrıca Avukat Eren Mutlu tarafından hazırlanan dilekçede kayyum talebinin de bulunduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç