Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ankara’nın Çankaya Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taşdelen hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Siyasetçi ve iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’a ait, Ankara’da yapımı süren alışveriş merkezi ve gökdelen inşaatı esnasında iddiaya göre mimarla işbirliği yapan belediye çalışanlarının haksız kazanç edimi ve asılsız belge düzenlemesi dahil birçok konu ile ilgili, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarına şikayette bulunacak. Ayrıca Avukat Eren Mutlu tarafından hazırlanan dilekçede kayyum talebinin de bulunduğu öğrenildi.