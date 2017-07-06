Ahmet Reyiz Yılmaz’dan yeni parti sinyali

Ünlü iş adamı ve siyasi Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı basın açıklamasıyla yeni parti kuracağı sinyalini verdi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, " MHP siyasi ömrünü tamamlamış bir yapıdır.Şimdi Türk İslam Davasının sevdalıları için Türkiye genelinde yeni bir heyecana ihtiyaç var.Yeni yapılanma için bütün Türkiye taranıp yepyeni yüzlerle ülkeye hizmet aşkı ile dolu insanlarla güçlü bir teşkilat yapısı kuracağız. Çok kısa sürede mevcut parti teşkilatlarından iyi olanları bu yeni yapıya taşıyacağız" dedi.

Mücadelesinin 2009 yılında başladığını söyleyen Yılmaz, "2004-2009 yıllarında Bahçeliyle beraber çalıştık. Olmadı ,çünkü Bahçeli hiç bir zaman milliyetçiler için iktidar hedefi içinde olmadı. 2009 yılında değişim için aday olduğumda benim partiden ihracımda emek verenler bugün ihraç edilen ilişkileri şaibeli isimler olmuştur. MHP içinde sadece rant arayışında olan bugünkü sözde muhalefet hiç bir zaman milliyetçi olmuş isimler değildir. Siyaseten doğup büyüdükleri partiler bellidir. Babaanne olmak yerine bugün kendisine yer arayan hanım da 2009 da ben MHP içinde Bahçeli karşıtı muhalefet başlattığımda Bahçeli ile beraber beni partiden ihraç ile meşgul idi. Allah’ın sopası yok sananlar o gün bana yapılanlara alkış tuttular bugün ise hala rant peşinde koşarak milletin kafasını karıştırmaya çalıştılar" dedi.

Milliyetçi değişimin kendisi ve ekibiyle olacağını söyleyen Yılmaz, "Benim Türk İslam Davası adına mücadelem sürecektir. Muhteşem bir yapılanma ile halkımızın karşısına çıkacağız. Bu millet Bahçeli ve piyasada sözde milliyetçi gezen ayak bağlarından kurtulacaktır.Yeni yüzler lazım. Türkiye’de kesinlikle devletin ve milletin kaynaklarına ihtiyacı olmayan ülkesine adanmış insanlar ihtiyaç vardır. Bu yapılanma sağlanmadan ülkede huzur hiç bir zaman istenilen seviyeye gelmeyecektir. Bu nedenle yeni milliyetçi parti yapılanması için çok değerli insanları halkın önüne çıkarmak için gayret etmeliyiz " dedi.