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22 Aralık 2016 09:34

Ahmet Yesevi Derneği’nden Haleplilere 5 bin battaniye

Ahmet Yesevi Derneği’nden Haleplilere 5 bin battaniye

22 Aralık 2016 09:34

Ahmet Yesevi Derneği; Esed güçleri, Şii milisler ve Rusya’nın yoğun bombardımanından kaçan mültecilere 5 bin battaniye ulaştırdığını açıkladı.
Ahmet Yesevi Derneği (AYDER), Esed güçleri, Şii milisler ve Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Halep’ten, İdlib ve Türkiye’ye yerleştirilen mültecilere ilk etapta 5 bin battaniye ulaştırdığını açıkladı. Aralıklarla battaniye, soba, gıda malzemeleri ve çeşitli insani yardım malzemelerinin acil yardım bölgesine ulaştırıldığını belirten AYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kışın gelmesi ile şartların daha da zorlaşmaya başladığı bölgede, sivil halk büyük ölçüde Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Rusya’nın ağır bombardımanı ve rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle zor günler geçiren sivil halka nefes aldırabilmek için AYDER gönüllüsü kardeşlerimiz ve çeşitli STK’lar ile birlikte bölgede ki trajediye yönelik çabalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.



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