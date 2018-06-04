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04 Haziran 2018 14:24

Aile sigortası 47 yıl sonra Maltepe’de hayata geçti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti, 1971’de imzaladığı uluslararası sözleşmenin maddelerinden birini, Aile sigortasını uygulamamıştı.

Aile sigortası 47 yıl sonra Maltepe’de hayata geçti

04 Haziran 2018 14:24

Maltepe Belediyesi olarak tam 47 yıl sonra devletimizin attığı bu imzaya sahip çıkarak, aile sigortasını hayata geçirdik” dedi.


Maltepe Belediye Meclisi’nin, haziran ayı olağan toplantılarının ilk oturumu yapıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mayıs ayında hayata geçirilen aile sigortası ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Aile sigortası uygulamasını, Türkiye’de hayata geçiren ilk belediye olmaktan gurur duyduklarını belirten Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı ‘Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ni 1971’de imzalamıştı. Aile sigortası, bu uluslararası sözleşmenin hayata geçirilmeyen tek maddesiydi. Maltepe Belediyesi olarak, tam 47 yıl sonra devletimizin attığı bu imzaya sahip çıkarak, aile sigortasını hayata geçirdik. Sosyal demokrat belediyeciliğin olmazsa olmazı, insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, onuruyla oynamadan, insanların tenceresinin kaynaması, kimsenin yatağa aç girmemesi için çok somut bir adım atmış olduk, gerekeni yaptık” diye konuştu.


Kılıç, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında Maltepe’nin 18 mahallesinde Sevgi Sofraları kurduklarını kaydederek, “Ramazan ayını Maltepe’de hep birlikte yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu. Gündemde yer alan maddelerin ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edilmesinin ardından, toplantı sona erdi.




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