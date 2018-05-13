İkinci bir atamamız inşallah yılın ikinci döneminde Haziran ayından sonra 2 bin 500 engelli memurumuzun daha atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beykoz’da Ahmet Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor” konulu programa katıldı. Programa Bakan Kaya’nın yanısıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve çok sayıda davetli katıldı. Programın yapıldığı salona küçük çocuklarla giren Bakan Kaya’nın bir video ile Anneler Günü kutlandı.

“Bütün aileleri koruyucu aile olmaya çağırıyoruz”

Programda bir konuşma yapan Bakan Kaya, “Türkiye gerçekten Türkiye’den daha büyük. Bizim bu ülkenin geleceği için, evlatlarımızın geleceği için yaptığımız her çalışma sadece Türkiye’de yankı bulmuyor. Biz sosyal hizmetler alanında bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’de bizim evlatlarımız, korumamız altında bulunan çocuklar, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında her biri bir ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki bu çocuklarımız, sadece ev ortamında en iyi fiziksel koşullarda değil bir aile ortamını da yaşasınlar. Biz istiyoruz ki özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Evet devletimizin şefkat eli çok büyük. Onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamını yaşamaya da tüm çocukların hakkı var diyoruz ve o yüzden tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak, koruyucu aile olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Bu ülkenin geleceğine yapılacak en büyük desteklerden bir tanesinin koruyucu aile olmak olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, “Bu proje çok anlamlı bir proje. Sayın hanımefendinin başlattığı bir proje. Bugün yaklaşık 6 bine yakın evladımız koruyucu ailenin yanında şefkatle, merhametle büyüyorlar” dedi.

Yeni yapılan düzenleme ile artık bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi olan yaşlılara verilen desteği 266 liradan 500 liraya çıkarttıklarını ve bundan 612 bin yaşlının faydalanacağını belirten Kaya, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“2 bin 500 engelli memur daha atanacak”

Engelli vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kaya, “Engelli anneleri 2002’de evlatlarından utanır, onları evlerin bir köşesine kapatırdı. İktidara geldiğimiz günden itibaren öncelikle engellilerimizin eğitimleri noktasında çok önemli işler yaptık. Kaynaştırma okulları ile özel eğitimle birlikte engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın arttırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra istihdam geliyor. Onların sosyalleşmesi için topluma, ülkeye hizmet edebilme şanslarının olabilmesi için istihdam hakkı sağlamalıydık. Ve bugün 2002’ye oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı tam 10 kat arttırdık. 5 bin 777 olan engelli memur sayısını bu son yaptığımız atama ile birlikte 54 bine ulaştırdık. İkinci bir atamamız inşallah yılın ikinci döneminde Haziran ayından sonra 2 bin 500 engelli memurumuzun daha atamasını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.