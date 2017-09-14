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14 Eylül 2017 12:04

Ailelerin tercihi güvenli okul eşyaları ve Whatsapp üzerinden sipariş oldu

Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, okul alışverişinde hem uygun fiyat politikası hem de ezber bozan Whatsapp üzerinden sipariş hattıyla tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Ailelerin tercihi güvenli okul eşyaları ve Whatsapp üzerinden sipariş oldu

14 Eylül 2017 12:04


Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, her yıl olduğu gibi bu yıl da okul alışverişinin adresi olmaya devam ediyor. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı kırtasiye ürünlerini özel testlerden geçirerek tüketicileriyle buluşturan firma, çocukların güvenle kullanabileceği, zehirli madde tehlikesi olmayan ve çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleriyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, guaj boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan iki bine yakın ürünün zararlı kimyasal maddeler açısından değerlendirilmesinin yanı sıra 400 ürün ayrıca uluslararası bağımsız akredite test kuruluşu Intertek’e test ettirildi. Ürünler, analiz sonuçları Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından en kötü durum senaryoları kapsamında ürünlerin insan sağlığına olan toksikolojik etkisi değerlendirilerek güvenilir bulundu.



"Güvenilir ve hesaplı okul alışverişinin adresiyiz"


Toplam 23 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığından alınan istatistiklere göre okul öncesi pazarının 270 milyon TL, ilköğretim pazarının 3,8 milyar TL ve lise pazarının da 1,6 milyar TL olduğunun altını çizen CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, ülke genelinde okul alışverişi pazarının 5,6 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip olduğunu belirtti. Kaplan şunları söyledi:


"Büyüklüğü ve hızlı tüketilmesi dolayısıyla sektör için öneme sahip olan okul alışverişindeki esas konu ürünlerin sağlık açısından güvenilir ve kaliteli olması. Bu noktada CarrefourSA olarak kırtasiye ve tekstil ürünlerini reyonlarımıza getirmeden önce toksikolojik değerlendirmeden geçirip Ege Üniversitesinden onay aldık. Ürünlerimize ’güvenilir’ onayı aldıktan sonra bu ürünleri tüketicilerimize, pazara oranla en uygun fiyatlarla ulaştırır hale geldik. Bugün için okul çantasını 19,99 TL’den, kurşun kalemi 1,79 TL’den, silgiyi 1,5 TL’den, defteri 1,29 TL’den ve yine kalem kutusunu 5,99 TL’den başlayan fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İlkokula yeni başlayan öğrencileri düşünerek 27 adet üründen oluşan bir liste yaptık ve bu listedeki ürünleri, uygun fiyat politikamız doğrultusunda toplam 117,92 TL’den tüketicilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda okul alışverişi için özel bir kampanya uyguluyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden ailelerimizi unutmadık, son yılların en popüler uygulaması Whatsapp üzerinden sipariş alma dönemi başlatarak yine bir ilke imza atmış olduk. Uygulama ile veliler, okuldan verilen kırtasiye listesini bizimle paylaşarak tüm ürünleri belirttikleri hipermarketlerimizden 24 saat içinde alabiliyorlar. Tercihini elektronik ticaretten yana kullanmak isteyen aileler ise www.carrefoursa.com web sitesinden alışverişlerini yaparak ürünleri evden teslim alabiliyorlar. Hizmet anlayışımız ve uygulamalarımızla tüketicilerimize güvenilir ve avantajlı fiyatlarla tasarruflu okul alışverişi yaptırıyoruz."



60 TL para puana varan avantaj


Kırtasiye alışverişini CarrefourSA marketlerinden yapanlar ekstra indirimlere hak kazanıyor. Kampanya kapsamında CarrefourSA Kart ile 200 TL’lik kırtasiye alışveriş yapanlar anında 35, 100 TL’lik alışveriş yapanlar ise 15 TL para puan kazanıyor. Axess kart sahiplerine de özel indirimlerin uygulandığı kampanya çerçevesinde marketler ve carrefoursa.com web sitesinden alışveriş yapanlara ekstra indirim kazanıyor. 2 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek Axess ‘Sonbahar’ kampanyası ile 200 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL chip para hediye ediliyor.




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