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17 Eylül 2017 09:33

Ailesinin hayatını hiçe sayan sürücü kamerada

Kartal’da eşi ve çocuğuyla motosiklete binen sürücünün yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ailesinin hayatını hiçe sayan sürücü kamerada

17 Eylül 2017 09:33

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün ailesinin hayatını riske atarak kırmızı ışıkta geçmesi pes artık dedirtti.


İstanbul Kartal sahil yolunda trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklete aynı aileden 3 kişinin kasksız bir şekilde bindiği görülüyor. Motosikleti sürdüğü görülen babanın ufak çocuğunu ise bacakları arasında oturttuğu görülüyor. Annenin arkada oturduğu görüntülerde aile boyu yolculukta 3 kişinin de kasksız olduğu görüntülere yansıyor. Bir süre sahil yolunda ilerleyen sürücünün ailesinin hayatını hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçmesi ise pes artık dedirtti.




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