AİMSAD Başkanı Erol:"Krizler fırsat oluşturur, 2018 bizim için atak yılı olacak”

Firmalar her krizde bir atak yapar, özellikle Türk firmaları bunu çok iyi yapar, o sebeple bence 2018 bizim firmaların atak yılı olacak. Firmaların ciddi bir atak yapacağını ve kendilerini yenileyeceğini düşünüyorum” dedi.

Ağaç İşleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük fuarı 31'inci Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) ve Reed Tüyap işbirliğinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Ahşap ve mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrupa-Asya eksenindeki en önemli buluşma noktası olan fuarı değerlendiren AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, bu yıl fuara 12 bin dolayında yabancı ziyaretçi beklediklerini, bunun büyük bölümünün alım heyetleri olacağını söyledi.

Erol, “Fuarımız Avrasyabölgesinde ciddi büyük bir fuar. Bu eksendeki ülkeler bu fuara gelmek için can atıyor. Bu fuarın Avrasya'dadaha aktif olması için dernek olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 20 ülkede çalışmalar yaptık,özellikle makine distribitörlerini ve büyük mobilyacıları bu fuara getirmek için ikna çabalarında bulunduk. 12 binin üzerinde birebir belirlediğimiz firmaya düzenli gönderimler yaptık, anketler düzenledik. Çok ciddi geri dönüşler aldık. Bunun fuara mutlaka etkisi olacaktır” dedi.

“İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk mobilya sektörüne yansıdı”

Fuarda çok fazla yenilik olduğunu belirten Erol, özellikle yeni versiyonlu makineler, Endüstri 4.0'a ve Yeşil Makine'ye daha yakın sistemlerin dikkat çekeceğini bildirdi. Euro-Dolar kurlarında yaşanan değişim sebebiyle özellikle imalatçı firmaların bu fuarı başarılı geçireceğini kaydeden Erol, “İmalatçılar,yeniliklerini gösterecek, ithalatçı firmalar da son dönemde yapmış oldukları Ar-ge çalışmalarını sergileyecekler. Bu geçici bir dönem, mutlaka her çıkışta bir iniş yaşanıyor. Şu anda da imalat sektöründe özellikle ihracat alanında Euro-Dolar kurlarının artmasından dolayı artı avantajlı olan sektörler oldu ama iç sektörde özellikle inşaat sektöründeki durgunluk mobilya sektörüne de yansıdı” diye konuştu.

“Krizler fırsat oluşturur”

Firmaların yaşanan ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini ve şu anda ciddi bir bekleme pozisyonunda olduklarını dile getiren Erol, 2018'in ilk 6 ayının normal büyüme, ikinci altı ayının ise negatif büyüme olarak gerçekleştiğini, 2019'da bunun artıya doğru geçeceğini söyledi.

Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomide yaşanan bu durgunluk esasında imalatçılar için çok iyi oldu. Kurlardaki artış ve iç pazardaki durgunluk sebebiyle firmalar kendilerini geliştirmek zorundalar. İhracatta rekabet edebilmekiçin mecburen Ar-ge yapmak zorundalar. Krizler fırsat oluşturur. Firmalar her krizde bir atak yapar, özellikle Türk firmaları bunu çok yapar, o sebeple bence 2018 bizim firmaların atak yılı olacak. Firmaların ciddi bir atak yapacağını ve kendilerini yenileyeceğini düşünüyorum. Özellikle dolar ve euronun yükselmesi firmalara artı yüzde 10 iskonto yapma şansı doğurdu. Bundan dolayı rakiplerimize karşı avantaj sağladık. Bunun olumlu etkilerini 2019'da göreceğiz. Dünyada rekabet edebilmek için fiyatınızla teknolojinizin belli bir seviyede olması lazım, teknolojisini yenilemiş, verimliliğini arttırmış, fiyatı da uygun makineler demekihracatın artması demek. Bunu da eylül ayındaki verilerde gördük. İhracatta makine imalat sanayinde yüzde 30'a yakın bir büyüme gerçekleşti. Bu durumda krizler demek ki fırsatlar da oluşturuyor. Bundan sonra sadece yurt içine imalat yapan firmaların karlılık oluşturması çok zor. O yüzden ihracatla yüzde 50-50 kabul edilebilir seviye. İhracatını bu rakamların üzerine çıkaranlar ciddi bir kazanım elde edecektir.”

Ağaç işleme sektörünün çok geniş ve zor bir sektör olduğunu söyleyen Mustafa Erol, sektördeki firmaların devletin verdiği Ar-ge destekleri ile 2-3 yıldır, hem makineleşmek, hem makine parkurlarını yenilemek,hem de Ar-Ge yatırımları ile alakalı ciddi çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.