AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, “Okul-sanayi işbirliği kapsamında Haydarpaşa EML lisesi ile görüşmelere başladık. Buradaki amacımız hem öğrencilerin hem de sanayide çalışan kişilerin kullanabileceği/paylaşabileceği bir atölye oluşturmak” dedi.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), sektörün ihtiyacı olan yetişmiş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için okul-sanayi iş birliklerine hız verdi. Türk Ağaç İşleme Makine Sektörü’nün ilk 4 aylık verilerini değerlendiren AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 2017 yılı sonunda ilk defa dış ticaret fazlası veren Ağaç İşleme Makineleri sektörünün, 2018 yılında da dış ticaret fazlası vermeye devam ettiğini söyledi.

Ağaç İşleme Makine Sektörü’nde, 2017 yılı sonunda ihracatın yüzde 19 büyüyerek, 84 milyon dolar; ithalatın ise yüzde 10 azalarak 68 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Kaçak, 2018 yılının ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 13 artarak 32 milyon dolara; ithalatın ise yüzde 59 artarak 28 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kaçak, “Üretim rakamları da yüzde 13 artarak 80 milyon dolar, yurtiçi satış ise yüzde 26 artarak 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk dört ayına göre dış ticaret fazlası ise 4 milyon dolar oldu” dedi.

“2018 yılı ihracat hedefi 95- 100 milyon dolar”

2018 yılı sonunda Ağaç İşleme Makine Sektörü’nün ihracatın 95 -100 milyon dolar dolaylarında, üretimin ise 250 milyon dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Kaçak, sektör olarak çalışmaya, üretmeye, yeniliğe, ihracata devam ettiklerini vurguladı. AİMSAD’ın 4 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, çok önemli işlere imza attıklarını ve sektörün sesi olmayı başardıklarını dile getiren Kaçak, gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında sayısız fuar, panel, konferans düzenlediklerini ve sektöre katkı sağladıklarını belirtti.

“İhracat ve eğitim ana gündem”

“Dernek olarak ülkemizin çıkışı için ihracat ve eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diyen Kaçak, bu kapsamda önümüzdeki dönemde eğitim ve ihracat olarak iki önemli konuya odaklandıklarını ifade etti.

Kaçak, “Öncelikle eğitim ana gündem maddemiz. Sektörümüzün ihtiyacı olan yetişmiş, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için okul-sanayi iş birliklerine hız veriyoruz. Okul-sanayi işbirliği kapsamında Haydarpaşa EML lisesi ile görüşmelere başladık. Buradaki amacımız hem öğrencilerin hem de sanayide çalışan kişilerin kullanabileceği/paylaşabileceği bir atölye oluşturmak. Bu okulda makine parkını tamamen bizim sağladığımız bir Sürekli Eğitim Merkezimiz olacak. Bu merkezde hem nitelikli eleman yetiştireceğiz hem de sektörde çalışan iş gücünü hafta sonları ve akşamları eğiterek daha kaliteli hale getireceğiz. Bu proje ilk olarak İstanbul’da başlayacak. Daha sonra İzmir, Bursa, Ankara gibi diğer Anadolu şehirlerinde Endüstri Meslek Liseleri ile ortaklaşa AİMSAD Sürekli Eğitim Merkezleri açacağız” diye konuştu.

Üniversite-sanayi İşbirliği

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında da son 2 yıldır 80 akademisyenle önemli işbirlikleri yaptıklarını belirten Kaçak, akademiyenler ve sanayicilerin bir arada olacağı bir portal kuracaklarını kaydetti. Kaçak, “Firmalar eksik kaldıkları noktalarda akademisyenlere danışacaklar, akademisyenler ise projelerini veya patentli çalışmalarını firmalara sunabilecekler” diye konuştu.

Hedef yurtdışı fuarlar

Bir diğer ana gündem maddelerinin de ihracat olduğunu dile getiren Kaçak, 2017 yılında ve 2018 yılının ilk 4 ayında ihracatın ithalatı geçtiği bir sektör olarak, yurt dışındaki fuarlara daha fazla ortak katılım göstereceklerini kaydetti. Kaçak şöyle konuştu: “Derneğimizi, sektörümüzü ve üyelerimizi en iyi şekilde temsil etmek adına yurtdışı fuarlarına katılım sağlamaktayız. Bu bağlamda; başta Almanya Ligna fuarları olmak üzere İtalya, Rusya, Dubai, Amerika, Polonya, Ukrayna, Mısır, İran ve Yunanistan’da toplam 20 yurtdışı fuarına stantla katılım sağladık. İlk olarak 2017 yılında Rusya’da 6 üyemiz ve ardından 2018 yılında Dubai’de 8 üyemiz ile birlikte Türk Pavilyonu organize edilmiş, ortak stant ile ülkemiz ve sektörümüz başarıyla temsil edilmiştir. Beğeni toplayan bu çalışmamızı Aralık ayındaki Mısır fuarı ile devam ettirme arzusundayız. Yine üyelerimize fayda sağlamak ve onlar için ekonomik koşulları iyileştirmek adına 2019 yılı itibariyle Ukrayna, 2020 yılı itibariyle ise İtalya ve Amerika fuarlarının satış organizasyonu AİMSAD tarafından gerçekleştirilecektir.”