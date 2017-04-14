Air Race heyecanı bu kez San Diego’da

Bu hafta sonu yüzbinleri ekran başına kilitleyecek yarış nefes kesecek. Bir önceki Abu Dabi ayağını lider bitiren Martin Sonka yine favori. Ancak geçtiğimiz sezonun şampiyonu Dolderer de unvanını korumak için San Diego yarışlarına büyük önem veriyor. 25 metre yükseklikte 370 km’lik hıza kadar yükselmesi beklenen ‘maceracı’ pilotların kıyasıya mücadelesi internet üzerinden de canlı yayınlanacak.

Hız ve uçak tutkunlarının bir numaralı adresi Red Bull Air Race’in ikinci ayağı bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde olacak. Çok kısa mesafede, üstelik uçarak inanılamayacak hızlara yükselen pilotların mücadelesi yine nefes kesecek. Yüzbinlerce kişinin yerinden takip edeceği, TSİ 02.00’deki yarışta sürücüler sadece hava şartlarıyla değil parkurun zorluğuyla da mücadele edecek. San Diego pisti, sezonun en zorlu yarışlarından biri olarak gösteriliyor. İlk ayakta son senelerdeki yükselen grafiğinin meyvesini alarak birinci olan Martin Sonka, ABD’de de zirveyi bırakmak istemiyor. Ancak Sonka’nın koltuğuna şimdiden birçok pilot göz dikmiş durumda. Son olarak 2016’nın şampiyonu Dolderer yaptığı açıklamalarla iddiasını ortaya koydu ve ‘kazanmak istiyorum’ dedi.

San Diego’da iki pilot da evinde sonuç arayacak. Geçtiğimiz sezonu sekizinci bitiren Kirby Chambliss ve 10. olan Michael Goulian seyircisi önünde sürpriz kovalayacak. Sezonun ilk yarışında Sonka birinci, Juan Valerde ikinci, Pete Mcleod ise üçüncü olmuştu. Bu üç isim, klasmanda da aynı yerlere sahip.