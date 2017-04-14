Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:20

Air Race heyecanı bu kez San Diego’da

Dünyanın en ‘çılgın’ pilotlarının sahne aldığı Red Bull Air Race’de heyecan iki aylık bir aranın ardından ABD’nin San Diego şehrinde tekrar başlıyor.

Air Race heyecanı bu kez San Diego’da

14 Nisan 2017 15:20


Bu hafta sonu yüzbinleri ekran başına kilitleyecek yarış nefes kesecek. Bir önceki Abu Dabi ayağını lider bitiren Martin Sonka yine favori. Ancak geçtiğimiz sezonun şampiyonu Dolderer de unvanını korumak için San Diego yarışlarına büyük önem veriyor. 25 metre yükseklikte 370 km’lik hıza kadar yükselmesi beklenen ‘maceracı’ pilotların kıyasıya mücadelesi internet üzerinden de canlı yayınlanacak.


Hız ve uçak tutkunlarının bir numaralı adresi Red Bull Air Race’in ikinci ayağı bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde olacak. Çok kısa mesafede, üstelik uçarak inanılamayacak hızlara yükselen pilotların mücadelesi yine nefes kesecek. Yüzbinlerce kişinin yerinden takip edeceği, TSİ 02.00’deki yarışta sürücüler sadece hava şartlarıyla değil parkurun zorluğuyla da mücadele edecek. San Diego pisti, sezonun en zorlu yarışlarından biri olarak gösteriliyor. İlk ayakta son senelerdeki yükselen grafiğinin meyvesini alarak birinci olan Martin Sonka, ABD’de de zirveyi bırakmak istemiyor. Ancak Sonka’nın koltuğuna şimdiden birçok pilot göz dikmiş durumda. Son olarak 2016’nın şampiyonu Dolderer yaptığı açıklamalarla iddiasını ortaya koydu ve ‘kazanmak istiyorum’ dedi.


San Diego’da iki pilot da evinde sonuç arayacak. Geçtiğimiz sezonu sekizinci bitiren Kirby Chambliss ve 10. olan Michael Goulian seyircisi önünde sürpriz kovalayacak. Sezonun ilk yarışında Sonka birinci, Juan Valerde ikinci, Pete Mcleod ise üçüncü olmuştu. Bu üç isim, klasmanda da aynı yerlere sahip.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:29
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!