AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, öğrencilerin orkestrasına ut ile eşlik etti

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul'da Fatih Sulukule Sanat Akademisi'nde vatandaşlara “Sanat ve Toplum” konusunda seminer verdi. Seminer öncesi Aktay, çocukların oluşturduğu orkestraya udu ile eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Fatih Sulukule Sanat Akademisi'ne ziyarette bulundu. Burada vatandaşlara “Sanat ve Toplum” adlı seminer veren Aktay, Akademiye gelen çocuklara özel ilgi gösterdi. Aktay, seminer öncesinde çocukların oluşturduğu orkestraya udu ile katılarak eşlik etti. Çocuklara uduyla eşlik eden Aktay, "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" türküsünü seslendirdi. Daha sonra Sanat Akademisini gezen Aktay, hatıra panosuna "Çocuklar zaten yüce Allah'ın en güzel sanatı" cümlesini yazdı.

Aktay, yaptığı konuşmada, sanatın eskilerde çok daha özel ve ulaşılamaz olduğunu, günümüzde ise herkesin sanata erişebildiğini vurguladı. Aktay, aynı zamanda sanatçının sanatının iyi olmasının onun her konuda bilgi sahibi olup konuşabileceği anlamına gelmediğini dile getirdi. Aktay "Sanatın iyidir diye her konuda ahkam kesebilirsin demek değildir. Sanattan edindiğin krediyi başka yerde kullanma" ifadesini kullandı.

Sanatın vazgeçilmez bir şey olduğunu ve bunun yanı sıra sanat yapan kişinin kendini her konuda bilgi sahibi sanmasının yanlış olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Sanat çok yaygınlaştı. Eskiden sadece çok özel yerlerde, çok özel insanlar tarafından icra edilen bir şeydi. Sanatçı hakikati bilme doğrultusunda daha mı avantajlıdır, yok değil. Sanat kesinlikle vazgeçilmez bir şeydir ama abartmamak şartıyla. Sanatçı, sanatçı olmak dolayısıyla kutsal değildir. Herhangi bir iş konusunda hiç kimse kutsal değildir. Ya herkes kutsaldır, ya da hiç kimse kutsal değildir. Sanatın iyidir diye her konuda ahkam kesebilirsin demek değildir. Sanattan edindiğin krediyi başka yerde kullanma" diye konuştu.