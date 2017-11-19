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19 Kasım 2017 09:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, siyasette 40 yılı geride bıraktı

Siyasette 40 yılı geride bırakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve siyasete başladıkları yol arkadaşları için Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde, “40 Yıllık Yürüyüş Vefa Gecesi” düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, siyasette 40 yılı geride bıraktı

19 Kasım 2017 09:47

, Ataş, “Tayyip Erdoğan’ın üzerinden, genel başkanımızın üzerinden bir gram da olsa yük alabildiysek kendimizi mutlu addederiz” dedi.


Siyasi hayatında 40 yılı geride bırakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş için Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde bir gece düzenlendi. Geceye Ataş’ın yanı sıra birlikte siyasete başladığı yol arkadaşları, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda partili katıldı.


Gecede bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyaset yaparken yaşadıkları bazı anılarını paylaştı ve “Birisi bana dese ki hayatınızda en güzel yıllar nedir diye. Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızla birlikte siyaset yaptığımız yıllardır derim. Allah’a hamd ediyoruz ki Rabbimiz bize 40 yıllık bu siyasi yolculuğumuzda 32 yılını bir fiil birlikte yürümeyi Rabbim bize nasip etti. Bundan dolayı ben kendimi çok bahtiyar ve mutlu addediyorum. Kesintisiz 32 yıl. Değerli arkadaşlar Tayyip Erdoğan’ın üzerinden, genel başkanımızın üzerinden bir gram da olsa yük alabildiysek kendimizi mutlu addederiz. Ve bunu siz değerli dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte o yük alma gayretini sizlerle almayı Rabbim bize nasip ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz” dedi.


Daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, çok değerli büyüklerimiz, başta genel başkan yardımcılarımız ki bugün Mustafa Ataş büyüğümüzle ilgili bir gece düzenleniyor. Bu güzel insanlar Cumhurbaşkanımızın çok zor günlerinde yanlarında oldular ve hala yanlarında olmaya devam ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yolları ve bahtları açık olsun. Bu güzel ülkemizde, bu cennet yurdumuzda, bu aziz milletin huzuru için, mutluluğu için, geleceği için gayret gösteren bütün devlet ve millet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Gecede siyasette 40 yılını dolduran Mustafa Ataş ve beraberindeki arkadaşlarına plaket verilirken, geceye katkıda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e de plaket takdim edildi. Gece Valide Sultan Gemisi’nin üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün gece görüntüsü eşliğinde selfi çekilerek son buldu.




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