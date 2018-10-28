AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dörtlü zirve yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi'nin açılış törenine katıldı. Dün yapılan dörtlü zirve hakkında konuşan Kurtulmuş, “Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kez daha bütün netliğiyle görüyoruz. Bu memlekette bütün yurttaşlarımızın eşit ve özgür olduğu, kimsenin mezhebine, etnik kökenine bakılmadığı bir Türkiye'deyiz. 21'inci yüzyılda insanlığın en büyük hastalığı ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi törenle hizmete girdi. Açılış törenine AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un yanısıra, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ömer Arısoy, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve protokol üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, daha sonra binayı gezerek incelemelerde bulundu. Açılışı yapılan Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi'nde kadınların eserlerinin bulunacağı kütüphane, meclis salonu, teftiş kurulu müdürlüğü gibi pek çok hizmet bulunacak.

“Zeytinburnu Belediye Meclisi burada hizmet vermeye devam edecek”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Zeytinburnu Kültür ve Sanat Galerimiz vardı. Artık burası ikinci bir sanat galerisi olarak hem Zeytinburnu'nun, hem İstanbul'un hizmetine sunulmuş olacak. Çatı arasında yaklaşık 600 metrekarelik alan kadın eserleri kütüphanesi olarak hizmet verecek. Çatı ile sanat galerisinin arası da meclis salonu ve teftiş kurulu müdürlüğü olarak hizmet verecek. Burada temsili anlamda belediyemiz yine var olmaya devam edecek. Halkımızın seçtikleri Zeytinburnu Belediye Meclisi burada hizmet vermeye devam edecek” dedi.

“Türkiye'nin hangi istikamette gideceğine bir kere daha milletin karar vereceği bir seçim olacaktır”

31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin hangi istikamette gideceğine halkın yön verdiği bir seçim olacağını vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, “Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul başta olmak üzere bütün ilçeleriyle birlikte Türkiye'nin her yerinde AK Parti belediyeciliğinin yeni dönemdeki gönül belediyeciliği adını verdiğimiz halka dokunan, halkın ihtiyaçlarını, halkın günlük hayata ilişkin beklentilerini karşıladığı gibi kültürel beklentilerini de tazeleyen, daha rahat yaşam alanları sunan ve gerçekten insanların gönlüne dokunan belediyeciliğe 31 Mart 2019'da milletimizin büyük bir oranda oy vereceğine inanıyorum. Sadece belediye başkanlığının seçileceği seçim olmasının ötesinde Türkiye'nin hangi istikamette gideceğine bir kere daha milletin karar vereceği ve yön göstereceği bir seçim olacaktır” diye konuştu.

“Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, güçlü Türkiye olma yolunda ilerliyor”

Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışan unsurların olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye'nin güçlü olması demek 1 milyar 700 milyon Müslüman aleminin huzur içerisinde yaşaması demek, yeryüzündeki bütün mazlumların dertlerine sahip çıkacak güçlü bir ülkenin var olması demektir. Onun için birileri de güçlü bir Türkiye'yi istemiyor. Terör örgütlerinin eliyle, ekonomide yaptıkları operasyonlarla Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyorlar. Ancak Allah'a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, güçlü Türkiye olma yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

“Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin güvenlik şiarlarından birisidir”

Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye, dünyada sözü ve fikri daha fazla dinlenen bir ülke haline gelmeye başlıyor. Sadece dün İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye baktığımız zaman Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kez daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Almanya Şansölyesi Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İstanbul mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adımdır. Ortadoğu coğrafyasının vekalet savaşları yüzünden tam bir kördüğüme dönüştüğü, Suriye sorununun çözülmesinin imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak başta İdlip olmak üzere Suriye'de bir güven ortamının temin edilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. İki tane temel gayemiz var. Birincisi Suriye'nin herhangi bir yerinden Türkiye'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. İkincisi ise Suriye'nin paramparça hale getirilerek Türkler'in, Kürtler'in, Sünniler'in, Şiiler'in, Aleviler'in birbirlerine düşman hale getirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin güvenlik şiarlarından birisidir” ifadelerini kullandı.

“Bu memlekette bütün yurttaşlarımızın eşit ve özgür olduğu, mezhebine, etnik kökenine bakılmadığı bir Türkiye'deyiz”

Kurtulmuş, Amerika'da bir sinagoga yapılan saldırıya da değindi. Kurtulmuş, “Ayrıca insanların kimlikleri, anadilleri, kültürleri üzerinden bir şekilde ötekileştirildiği, ikinci sınıf vatandaş haline getirildiği, adam yerine konulmadığı o eski Türkiye'nin defterleri kapanmıştır. Şimdi bu memlekette bütün yurttaşlarımızın eşit ve özgür olduğu, kimsenin mezhebine, etnik kökenine bakılmadığı bir Türkiye'deyiz. 21'inci yüzyılda insanlığın en büyük hastalığı ırkçılık ve yabancı düşmanlığıdır. İşte dün Amerika'da Pittsburgh kentinde adamın birisi 11 masum insanı sadece Yahudi oldukları için öldürdü. Dinlere karşı düşmanlığın, ırklara karşı düşmanlığın, Ortadoğu coğrafyasında günlük hayatın bir parçası haline geldiğini görenler lütfen gözlerini sonuna kadar açsınlar” dedi.