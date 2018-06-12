Hacı Mehmet Baykurt, 24 Haziran’da seçmene ’sandığa gidin’ çağrısı yaptı. Baykurt, "Çok iyi sonuçlarla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağını açık ve net bir şekilde beyan ediyorum"

İstanbul Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından verilen, Sultangazi Seyit Ateş Stadı’nda düzenlenen iftar programında AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt, sporcu çocuklar ve aileleriyle buluştu. Baykurt’un yanı sıra çok sayıda partililer de iftara katıldı. Yoğun katılımın gösterildiği iftar programında sporcular aileleriyle birlikte ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

"Girmediğimiz mahalle, sokak kalmadı"

Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların 24 Haziran’da sandığa giderek oy kullanmasının önemini vurguladı.

Ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan ve bu demokratik hakkın kullanılması noktasında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Baykurt, daha sonrasında ise seçim çalışmalarına değindi.

Baykurt, “2’nci bölgede bizim girmediğimiz ilçe, mahalle, sokak, kapı hemen hemen kalmadı. Biz tamamen sahadayız. Milletimizle iç içeyiz. Sabah başlıyoruz, gece yarılarına kadar, sahurlara kadar vatandaşlarımızın dertleriyle, sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda vatandaşın çok büyük bir teveccühü var. Zira vatandaş diyor ki “Benim huzurum, güvenliğim ve istikrarım bozulmasın” şeklinde konuştu.

Baykurt’tan vatandaşlara ’sandığa gidin’ çağrısı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine dönecek ve tatile çıkacak vatandaşların oy konusunda duyarlı olmasına dikkat çeken ve bu demokratik hakkın kullanılmasında çok büyük bir ciddiyetin olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt, “Biliyorsunuz 24 Haziran’da Türkiye’nin ve milletimizin geleceğinin yeniden belirleneceği bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çoğu belki Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidecekler, tatile çıkacaklar fakat bu seçimin ülkemiz için çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zira 24 Haziran seçimleriyle birlikte ülkemizde yeni bir cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi oylanacaktır. Biz AK Parti milletvekilleri olarak şunu arzu ediyoruz, özellikle vatandaşlarımız bu 24 Haziran’da gidecekleri yerler noktasında biraz fedakarlık yapmalarını istiyoruz. Çünkü biz güçlü bir meclis, güçlü bir hükumet, güçlü bir devletin olmasını arzu ediyoruz. Bunun da temel sebebi şudur; Ülkemizde 16 seneden beridir devam eden bir hizmet süreci söz konusu. Yapılan bu devasa hizmetlerin devam etmesi, ülkemizdeki huzurun, barışın, istikrarın, güveninin devam etmesi noktasında bütün vatandaşlarımıza bu anlamda çok ciddi fedakarlıklar düşmektedir. Bunun için de özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak"

Vatandaş şunun çok iyi farkında ki bu gelişen özellikle ekonomik olayların; yurt dışı bağlantılı olduğu ve bu yurt dışındaki bağlantıların da ülkemizdeki işbirlikçileriyle birlikte ülkemizin refahını, huzurunu, geleceğini sıkıntıya sokma noktasında çabalarının eseri olduğunu artık bütün millet farkındadır. Aziz milletimiz daha önce yaptığı gibi, Çanakkale’de, 80 darbesinde, 15 Temmuz darbesinde olduğu gibi biz yine el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Gözümüzü hiç kırpmadan bu anlamda vatan, millet söz konusu olunca dönüp arkamıza bakmadan ileriye atılabileceğimizi bilmelerinde fayda vardır. Aziz milletimizin özellikle ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu oyunu çok iyi bir şekilde bozacağını inanıyorum. Çok iyi sonuçlarla tekrar cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağını açık ve net bir şekilde beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baykurt iftar sonrasında vatandaşlar ile dua ederek seçimle ilgili iyi dileklerini sunduktan sonra programdan ayrıldı.