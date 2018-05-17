Kudüs bütün İslam devletlerinin liderlerinin aynı şekilde haykırması ile yer bulmalıdır. Biz istiyoruz ki bütün Müslüman devletleri Kudüs’e sahip çıksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak olan "Zulme Lanet, Kudüs’e Destek" mitingi öncesinde çalışmalar devam ediyor. Yarın 15.00’te yapılması planlanan büyük miting için görevliler alandaki çalışmalarını sürdürürken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal alana gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Başkan Uysal, ek ilave İETT seferler konulduğunu ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Başkan Uysal, ayrıca iftar sofrası kuracaklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ”Biz Müslümanlar olarak asla Kudüs’ten vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Kudüs bizimdir ve bizim olarak kalacaktır. Bizim bu insanlık dışı saldırıya asla sessiz kalmamız mümkün değildir. Saldırı karşısında bu devlet terörü karşısında susmak hiç bir Müslümana yakışmaz. ABD’nin bu süreç içerisinde elçiliğini Kudüs’e taşınması bizim için bir anlam ifade etmez. ABD’nin bu süreç içerisinde yaklaşımı işlenen terör suçunu aynı şekilde kendisi de işlemiş sayılır. Herkes bilmelidir ki Kudüs İslam aleminin kalbidir. Kudüs’e dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da olacağı gibi aynı kararlılıkla sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz bu süreç içerisinde bekliyoruz bir olalım beraber olalım, kenetlenelim Müslümanlık ruhunu hep beraber bir kez daha gerçekleştirelim” şeklinde konuştu.

“Zulmü yapanlar zulmüne yenik düşecektir”

“Zulmü yapanlar zulmüne yenik düşecektir” diyen AK Parti İl Başkanı Şenocak, “Kudüs davası sadece Türkiye’nin davası değildir. Kudüs bütün İslam devletlerinin liderlerinin aynı şekilde haykırması ile yer bulmalıdır. Biz istiyoruz ki bütün Müslüman devletleri Kudüs’e sahip çıksın. İnsanlığın ve Müslümanlığın çizgisi olan Kudüs’e bu sefer hep beraber sahip çıktığımız zaman Allah’ın izni ile İsrail zaten hiç bir şey yapamamış olur. Biz uyanık olmalıyız, dik durmalıyız ve davamıza sahip çıkmalıyız. Zulmü yapanlar zulmüne yenik düşecektir. Burası sadece Türkiye’nin davası değildir. Ümmetin davası olan Kudüs’e hep beraber bütün Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmayı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul halkının yarın Kudüs’e sahip çıkacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Yarın burada bu meydanda İstanbul halkı olarak Kudüs’e nasıl sahip çıktığımızı yapılan vahşeti,yapılan yanlışı ortaya koyma adına bu meydanda da protesto miting yapılacak. Kudüs’te 63 şehidimiz binlece yaralımız ve yapılana baktığımız zaman sadece bir büyükelçilik binasının açılışından daha önce ortada bir vahşet, soykırım denile bilecek derecede. Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak ilk kıblemizin olduğu bir mekanda yapılmışsa o çok daha önemli bir hale geliyor. Yarın burada yapılacak protesto mitingi çok önemli bir vazife, çok önemli bir görev haline dönüşüyor. Gerçekten sesimizi dünyaya duyurma adına Kudüs’te yapılan bu vahşeti dünyanın gündemine taşıma adına, çok önemli bir görev haline geliyor. Bütün partiler buraya davetli, bütün İstanbullular buraya davetli” diye konuştu.

“Vatandaşımızın buraya daha rahat ulaşabilmesi adına her türlü tedbiri aldık”

Vatandaşların miting alanına rahat ulaşabilmeleri adına her türlü kolaylığı sağladıklarını söyleyen Başkan Uysal, “Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak protesto mitinginin daha rahat geçebilmesi adına, vatandaşımızın buraya daha rahat ulaşabilmesi adına her türlü tedbiri aldık. Koymuş olduğumuz ek ilave İETT seferleri yine ulaşım adına metrolardaki düzenlemeler, şehir hatlarındaki düzenlemelerle yaklaşık 1.5 milyon insanı buraya taşıyabilecek ulaşım sistemimizi hazır halde yarın burada olacak. İstanbullular buraya gelirken tereddüt etmesinler. Ulaşım problem olmayacak inşallah. Ramazanın bugün ikincisi yarın üçüncüsü. Ramazanda oruçlu bir şekilde buraya gelecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 50- 60 bin İstanbulluya burada aynı anda iftar soframızı kuracağız. O konuda da bir tereddütleri olmasın. Yarın burada sadece İstanbullular olmayacak. İslam İşbirliği teşkilatı adına gelen devlet başkanları da olacak. İnşallah güçlü bir kalabalıkla bu mitingi yaparız” dedi.