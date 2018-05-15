AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İsrail’in, şuana kadar 60’a yakın Filistinli kardeşimizin şehadet’i, binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmü protesto etmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının yapıldığı Beyazıt Meydanı’nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yer aldı. Ellerinde Türk Bayrakları ve dövizler taşıyan çok sayıda vatandaş da meydana gelerek açıklamaya destek verdi.

İl Başkanlığı adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük elçiliğini Kudüs’e taşımasını kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler’i (BM) ve Uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki iltilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün gerek BM kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM genel kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu’da kan ve gözyaşını arttırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Şenocak şunları söyledi: “Hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şuana kadar 60’a yakın Filistinli kardeşimizin şehadet’i, binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz.”