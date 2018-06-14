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14 Haziran 2018 13:27

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Baykurt: "Bayramın ülkemize, milletimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum"

AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili adayı Hacı Mehmet Baykurt, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Baykurt:

14 Haziran 2018 13:27

Vatandaşların bayramını tebrik eden Baykurt, "Bayramın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.


AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili adayı Hacı Mehmet Baykurt, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya gelen Baykurt, Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, onlarla bol bol sohbet etti. Baykurt, seçim çalışmalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.


24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Baykurt, "Bayramın ülkemize, milletimize, dünya insanına barış, huzur ve bereket getirmesini Allah’tan diliyorum. Ebu Eyyub El-Ensari’nin diyarında özellikle bu Ramazan Bayramı’nın yeryüzündeki bu acıların dinmesine, insanoğlunun birliğine, beraberliğine, barışına huzur getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Aziz milletimiz bayram öncelerinde bu tür kutsal mekanları ziyaret edip dualarda bulunuyorlar. Biz de bugün milletimizin arasına gelip onlarla hasbihal etme ihtiyacı hissettik. Bugün Eyüpsultan’daki vatandaşlarımızla seçim çalışmalarımız kapsamında hem bayramlaşacağız hem seçim çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğiz. Aziz milletimizin, ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.




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