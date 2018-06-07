Hacı Mehmet Baykurt, hemşehrilerinin yoğun olarak yaşadığı Sultangazi’de seçim çalışmalarına katıldı. 24 Haziran seçimlerine değinen Baykurt, "Daha önce de çeşitli sebeplerle üstümüze gelmeye çalışanlar isterseniz teker teker gelin, isterseniz birleşip gelin. Karşıdan gelen cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz yürürüz" dedi.

Av. Hacı Mehmet Baykurt, milletvekili adayı olduğu 2’nci bölge içinde yer alan Sultangazi’de seçim çalışmalarına katıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Baykurt’u Adıyamanlı hemşehrileri adeta bağrına bastı. İlk olarak bir tekstil firmasını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt, burada işçilerle bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Baykurt, kendisini misafir eden Baykurt Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Baykurt ve çalışanlarına teşekkür etti. Yakın akrabalarının da seçim çalışmalarında yalnız bırakmadığı AK Parti Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt Türkçe ve Kürtçe, işçileri selamladı.

Hemşehrileriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Baykurt, “Sultangazi demek özellikle biz Adıyamanlılar ve AK Partililer için kendi evimiz demektir” dedi. AK Parti’nin 2002 yılından bu yana girdiği tüm seçimleri kazandığını hatırlatan Baykurt, 24 Haziran’da Türkiye’nin kaderinin yeniden çizileceğini söyledi.

"Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz yürürüz"

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için bir kırılma noktası olacağına değinen AK Parti 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Hacı Mehmet Baykurt, “Ülkemiz yapılan referandum seçimiyle artık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Bu yeni sistemde güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet, güçlü ve lider bir Türkiye meydana getirirsek, önümüzde hiçbir sorun ve sıkıntı kalmayacaktır. Çanakkale’de bizi teslim alamayanlar 15 Temmuz darbe girişiminde bizi teslim alamayanlar, terör belasıyla ülkemizi ve milletimizi teslim alamayanlar ekonomik oyunlarla üstümüze gelmeye başladılar. Ama başaramayacaklar, bizi ekonomik oyunlarla asla teslim alamayacaklar. Aziz milletimiz küresel güçlerin bu oyunlarının, operasyonlarının farkında. Rabbim bizleri hiçbir zaman vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın inşallah. Daha önce de çeşitli sebeplerle üstümüze gelmeye çalışanlar isterseniz teker teker gelin, isterseniz birleşip gelin. Karşıdan gelen cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz yürürüz. Onun için 24 Haziran’da yola devam diyoruz” diye konuştu.

Baykurt, konuşmasının devamında şunları kaydetti;

“Önce çırak olarak başlarsın, sonra kalfa olursun, sonra da usta olarak işinize devam edersiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede ve bu dünyada bu üç kuralı tamamlamıştır. Diyoruz ki, büyük ve güçlü Türkiye’de artık Recep Tayyip Erdoğan’ın ustalık dönemi bitmiş, ama büyük ustalık dönemi başlamıştır. Bu can bu benden de olduğu sürece bu ülkeyi, bu milleti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı Abdülhamit’in yalnızlığına terk etmeyeceğiz.”