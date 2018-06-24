Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Gaziosmanpaşa’da kullandı.

Gaziosmanpaşa Behçet Canbaz Anadolu Lisesi’nde oyunu kullanan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’ya eşi ve oğlu eşlik etti. Oyunu kullanan Babuşcu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihi bir gün yaşandığını belirten Babuşcu, "Milletimize, vatanımıza, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün çok tarihi bir gün. Türk demokrasisi açısından tarihi bir gün. Türkiye’nin geleceği açısından tarihi bir gün. Bugün seçmenlerimiz siyasi bir tercih yapmaktan ziyade Türkiye tercihi yapıyorlar aslında. Bu tercih 25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanacağımızın kararı olacak. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Oyların sulh içinde kullanılarak sandıkların kapanması, yine hukuk ölçüleri içerisinde YSK’nın belirlediği standartlarda sayımın yapılarak ortaya çıkacak sonucun herkesin rıza göstereceği bir tablo olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Babuşçu bir süre sonra okuldan ayrıldı.