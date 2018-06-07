Babuşcu, “24 Haziran Türkiye’de yeni bir ufka yelken açabilmenin startı olarak kabul ettiğimiz bir tarih ve bir seçimi gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. İSKİ’nin düzenlediği iftara Babuşcu’nun yanı sıra İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayında aynı sofralarda buluşan vatandaşlar Ezan’ın okunmasıyla dualar eşliğinde hep birlikte oruçlarını açtı. İftarda konuşan Babuşcu, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti.

“24 Haziran Türkiye’de yeni bir ufka yelken açabilmenin startı”

24 Haziran seçiminin önemine değinen AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’inci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu, “Malumunuz 24 Haziran Türkiye’de yeni bir ufka yelken açabilmenin startı olarak kabul ettiğimiz bir tarih ve bir seçimi gerçekleştireceğiz. Biz inanıyoruz ki yeni sistemle yani bu sistemle Türkiye daha hızlı karar alacak çok daha hızlı büyüyecek. Türkiye aydınlık yarınlara çok daha kararlı bir şekilde gidebilecek. Benimde sorguladığım ve şunu da yapabilmeliydik dediğim ya da şu uygulamamızla gönlünü kırdığımız şu kesimler var dediğim düşüncelerim var. Ama emin olun bunun hesabının görüleceği gün asla 24 Haziran değildir. Bunun hesabını kendi aramızda görürüz” dedi.

“Tuzağa asla düşmememiz lazım”

24 Haziran’dan beklenen sonucun elde edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Babuşcu, “Bizim yeni bir seçim atmosferini taşıyacak ve buradan istikrar üretecek bir vaziyetimiz yok. Biz her halükarda 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti’nin mecliste çoğunluk elde edeceği bir aritmetiği ortaya çıkarmak zorundayız. Çünkü bu bizimle ilgili olmaktan ziyade Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili bir tercihtir. Tuzağa asla düşmememiz lazım. O mührü ittifak karesine bile değil bakın ittifak karesi içindeki kutucuğa bile değil, bizzat AK Parti logosunun altına mührü vurmak durumunda olduğumuzu özellikle bir kere daha ifade etmek istiyorum” dedi.