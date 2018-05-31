Kalktı, yürüyor ve koşuyor. Bu koşmasını durdurup, yeniden tökezletmek suretiyle hasta yatağa mahkum hale getirmek isteyenlere fırsat vermek istemiyoruz. Terimiz soğumadan koşmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş Adamları Derneği BATİAD tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, Babuşcu’nun yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, BATİAD Başkanı Şerafettin Kurt, çok sayıda BATİAD üyesi katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte dualarla oruçlar açıldı.

“Bugün bu hasta adam, artık hasta yatağına mahkum değil”

İftar sonrası yaptığı konuşmada Gezi olaylarının ülkeye ekonomik ve sosyolojik olarak büyük zararlar verdiğini belirten Aziz Babuşcu, “Gezi artık geride kaldı ama, Gezi’nin Türk ekonomisine ve sosyolojik olarak toplumun özgüvenine verdiği zararın yansımalarını bugünde görüyoruz. 24 Haziran’da bir seçime gidiyoruz. Öyle gözüküyor ki, yine bu döviz operasyonu ile olağanüstü koşullar altına gidiyoruz. Bu genç Cumhuriyeti, o imparatorluğu tasfiye edenlerin tanımladığı şey hasta adamdı. Yani o imparatorluğu, tasfiye edenlerin gözünde yeni Türkiye hasta adam konumdaydı ve öyle kalmalıydı. Bugün bu hasta adam, artık hasta yatağına mahkum değil. Kalktı, yürüyor ve koşuyor. Bu koşmasını durdurup yeniden tökezletmek suretiyle hasta yatağa mahkum hale getirmek isteyenlere fırsat vermek istemiyoruz. Terimiz soğumadan koşmaya devam etmek istiyoruz” dedi.