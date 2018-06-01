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01 Haziran 2018 16:32

AK Parti Milletvekili Adayı Baykurt: “Şehitlerimiz sayesinde böyle güzel yaşıyoruz”

Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Hacı Mehmet Baykurt, "Şu anda huzur ve sükunet içerisinde ülkemizde tekrar böyle güzel yaşamamıza vesile olan darbenin olmasına engel olan aziz şehitlerimizi yad ediyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Baykurt: “Şehitlerimiz sayesinde böyle güzel yaşıyoruz”

01 Haziran 2018 16:32


AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Hacı Mehmet Baykurt, Fatih Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşayan Baykurt, şehitlere dua ettikten sonra mezarlara dokundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hacı Mehmet Baykurt, “Öncelikle ülkemiz ve milletimiz için canları pahasına bu işgalcilere karşı 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle evlerinden fırlayarak sokaklara çıkan, ülkesini ve milletini seven buradaki 49 şehidimizi rahmetle anıyorum. Bununla birlikte aynı gecede ülkemizin bu işgalcilerin başarılı olmaması için yine mücadele etmiş 2 bin 196 tane gazimize de Allah sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Bildiğiniz üzere yapılan darbe sonucunda Adnan Menderes’i astılar. O dönemde de vatandaşlarımızın elinden her ne kadar bir şey gelemediyse de darbeciler başarılı oldu” dedi.



“Şehitlerimiz sayesinde böyle güzel yaşıyoruz”


Baykurt, “Bunun sonrasında da 12 Mart muhrıtasıyla ve 1980 yılında yapılan 12 Eylül darbesiyle maalesef darbeciler başarılı oldu. 15 Temmuz’da kalkışılan bu darbeye yüce milletimiz adeta Çanakkale’de olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde tanklara, tüfeklere ve mermilere karşı göğsünü siper etti. Bizlerinde şu anda huzur ve sükunet içerisinde ülkemizde tekrar böyle güzel yaşamamıza vesile olan darbenin olmasına engel olan aziz şehitlerimizi yad ediyoruz” dedi.




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