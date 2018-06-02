Babuşcu iftar öncesi yaptığı konuşmada, "24 Haziran’ın kazası yok, tekrar 24 Haziran’ı yaşama imkanımız yok. Dolayısıyla, 24 Haziran’da ne kadar doğru bir tercih yaparsak vatanımız, milletimiz ve geleceğimiz için doğru bir karar vermiş oluruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Rumeli, Trakya, Balkan ve Rumeli Türkleri Derneği iftar programına katıldı. Programa Babuşcu’nun yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi konuşan Aziz Babuşcu, 24 Haziran’n ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi.

"24 Haziran’ın kazası yok"

24 Haziran’ın tekrarının olmayacağını belirten Babuşcu, "Türkiye bugüne kadar çok seçim yaşadı. 24’ünde bir seçim daha yaşayacağız. 24 Haziran‘da yapacağımız tercih bir Türkiye tercihidir. Bir siyasi partiyi tercih etmekten ziyade, geleceğimizi tercih edeceğiz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın tercihini yapacağız. Türkiye aydınlık ufuklara ilerleyecek ya da birilerinin vaat ettiği geriye dönük bir tercih yaparak belki belirsizlikler, belki kaosun içine girecek. Buna fırsat vermemeliyiz. 24 Haziran’ın kazası yok, tekrar 24 Haziran’ı yaşama imkanımız yok. Dolayısıyla 24 Haziran’da ne kadar doğru bir tercih yaparsak vatanımız milletimiz ve geleceğimiz için doğru bir karar vermiş oluruz" dedi.