Kavakçı, “Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşıyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Hayatın İçinden Programı”nın konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı oldu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın yaptığı programda konuşan Kavakçı, ABD’de, Başkan Trump’ın gelmesiyle yabancı düşmanlığının arttığına dikkat çekti. 1988 yılında başörtülülerin, kendisinin ve ablası Merve Kavakçı’nın üniversitede okuyamadığını hatırlatan Kavakçı, Ankara’da hakarete uğramadıkları gün olmadığını ifade etti. Okuma haklarının elinden alındığını kaydeden Kavakçı, o dönem eğitim amacıyla ABD’ye gittiklerini söyledi. Kavakçı, “ABD, ülkemde göremediğim saygı ve özgürlüğü yaşadığım bir yerdi. ‘Allah (c.c), hidayet versin’ diye dua ettiğim birçok gayrimüslim vardı” dedi.

“Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşıyor”

Referandum sürecinde bazı Avrupa ülkelerinin çifte standarda dayalı uygulamalarını eleştiren Kavakçı, kendi değerlerinden uzaklaştıklarını ifade etti. 28 Şubat sürecinde muhafazakarların ezildiğini ve Avrupa ülkelerinden hiç ses çıkmadığını da hatırlatan Kavak, Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tavrı ağır şekilde eleştirdi. Kavakçı, “Kadınlar gününün 3 gün sonrasında bir kadın Bakan’ın diplomatik kurallar hiçe sayılıp, sıradan polislerce sınırı dışı edilmesi Avrupa değerleriyle ifade edilemez” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin son yıllarda her alanda güçlenmesinin Avrupa’da korkuya sebep olduğunu da anlatan Kavakçı, önceden Türkiye’nin matematik formülünde etkisiz eleman olduğunu ancak şimdi formülü altüst edebilen bir konuma kavuştuğunu kaydetti. Referandum sürecine de değinen Kavakçı, ülkenin FETÖ; PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle boğuştuğunu hatırlatarak, yeni Anayasa metni ile Türkiye’nin önünün açılacağını belirtti. 15 Temmuz gecesi bomba atılmasına rağmen TBMM’nin 4 partinin katılımıyla açıldığını da hatırlatan Kavakçı, milletin büyük bir bedel ödediğini anlattı. Kavakçı, “Milletimiz 248 şehit verdi. En genci 15 yaşında Halil İbrahim şehit oldu. 11 tanesi kadın olmak üzere 2194 gazimizle böyle bir darbe girişimini atlattık. Yine de ülkemize hiç bir şey olmadı. Ayakta duran bu milleti hiçbir şey Allahın izniyle yıkamaz. Bu sistemin değişmesi için geç bile kaldık” şeklinde konuştu.

“Yeni dönemde meclisin durumu”

Yeni Anayasa sisteminde TBMM’nin iradesinin daha çok tecelli edeceğini de savunan Kavakçı, hiçbir maddede tek adama güç verilmediğini ve değişikliğin Meclis’e şimdiye kadar olmayan yetki vereceğini söyledi. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı’nın anayasaya göre yargılanamadığını da kaydeden Kavakçı, ancak vatana ihanetten Yüce Divan’a sevk edildiğini belirtti. Kavakçı, vatana ihanetin de tanımlanmamış olduğunu söyledi. Kavakçı sözlerini şöyle tamamladı: “Bir cumhurbaşkanı gayri ahlaki veya gayri hukuki davrandığında millet bizim yakamıza yapışır. Milletvekilleri kulağını tıkarsa, bir sonraki seçimlerde millet, Meclis’i hallaç pamuğu gibi atar. Seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün olacak. Cumhurbaşkanı’na ‘hizmetleriniz için teşekkür ederim. Biraz evinizde istirahat edin; Meclise de ‘siz kanun dışı hallere kayıtsız kaldınız. Sizi biraz muhalefete alalım, diyecek. Yani millet ne derse o olacak?”