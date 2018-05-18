AK Parti ‘Vefa İftarı’ Yenikapı’da yapıldı

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı “Gönlümüz Bir Soframız Bir” parolasıyla Yenikapı’da düzenlediği ‘Vefa İftarı’nda çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Yenikapı miting alanına yakın bölgede düzenlenen iftar programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı Mısırlı Mamet Recep’in Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlar açtı.

“Türkiye ayağa kalkarsa İslam dünyası ayağa kalkar”

İftar sonrasında konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar, Türkiye ayağa kalkarsa İslam alemi ayağa kalkar. Bugün bunu gösterdiniz Kudüs’e selam söylediniz ve şunu tüm dünyaya anlattınız, Kudüs yalnız değildir ve biz buradayız, Yenikapı’dayız, İstanbul’dayız. Bu zulüm elbet bitecek biz bir olacağız, iri ve diri olacağız. Hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. AK Parti ilçe teşkilatıyla gurur duyuyoruz, yolumuz 24 Haziranda açık olsun, gazamız mübarek olsun. 24 Haziranda sandıkları patlatmaya hazırız. Ayağa kalk İstanbul, ayağa kalk İstanbul. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

“İnşallah herkes Filistin’de yaşanan zulümden biran önce kurtulur”

Müslüman ülkelerde yapılan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, “Bugün Kudüs mitinginden geldik. Bu konuda hepimizin sorumluluğu çok büyük. Bugün şu anda bizler huzurlu şekilde iftarımızı yapabilirken, orucumuzu rahatça tutup namazımızı kılabilirken birçok Müslüman ülkede maalesef kan ve gözyaşı var. İnşallah biz burada nasıl ki huzurlu bir şekilde iftarımızı açıyorsak bütün İslam dünyasında da herkes huzura herkes Filistin’de yaşanan zulümden bir an önce kurtulur diyoruz. Bizim bu konuda birçok sorumluluğumuz var inşallah çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve çok uğraşacağız ki bizler gibi o komşularımız da o ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz de huzurlu bir şekilde oruçlarını tutup iftarını açabilsin” şekilde konuştu.