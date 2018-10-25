AK Parti'li Aktay: “Cemal Kaşıkçı bir tane değil, milyonlarca var”

Şu anda Cemal Kaşıkçı bir tane değil, milyonlarca var” dedi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği üyeleri toplanarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Mısırlı Muhalif Lider Eymen Nur ve Cemal Kaşıkçı'nın gazeteci dostları katıldı. Yapılan açıklamaların ve konuşmaların ardından toplanan grup mum yakarak 5 dakikalık bir saygı duruşu gerçekleştirdi. Saygı duruşunun ardından grup Cemal Kaşıkçı için dua ederek konsolosluk önünden ayrıldı.

“Bir fikri, bir kalemi yok etmek istediler, ortaya koydukları o vahşet ayaklarına dolandı”

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Bugün basın mensupları olarak onun mücadelesine göstermekte olduğunuz için ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür olayların bir daha gerçekleşmemesi için bunu akıllarından geçirenler bir ibret oluştursun istiyoruz. Varlığınız, ilginiz alakanız, onu bu hale sokanları, onun canını alanları her gün öldürüp diriltiyor. Şu anda emin olun karşılaştıkları bu rezalet, bu lanet onların Cemal Kaşıkçı'yı öldürmeyi akıllarından geçirdikleri ana her zaman lanet edecek hale getiriyor. Bir fikri, bir kalemi yok etmek istediler, yok edeceklerini zannettiler. Ama onu yok ederken ortaya koydukları o vahşet onların ayağına dolandı” dedi.

“Cemal Kaşıkçı bir tane değil, milyonlarca var”

Cemal Kaşıkçı'nın fikirlerinin arttığını söyleyen Aktay, “Onların korktukları fikirler şu anda daha da büyük oldu, okyanus oldu, onların üzerine yağıyor ve onları boğuyor. Şu anda Cemal Kaşıkçı bir tane değil, milyonlarca var. Onun hesabını sormak üzere Washington, Paris, Tunus, İstanbul yarında Londra da toplanacaklar. Binlerce, onbinlerce Cemal Kaşıkçı olarak onun uğruna mücadele verdiği bütün değerleri ve davaları hatırlayacak. Onu öldürenlerin her neden korktularsa korkularının başına defalarca getirecek” dedi.

“Cemal Kaşıkçı davasının üstü asla örtülmeyecek”

Cemal kaşıkçı davasıyla ilgili basın ilgisi var olduğu sürece üstünün örtülmeyeceğini dile getiren Aktay, “Cemal Kaşıkçı davası hiçbir şekilde üstü asla örtülemeyecek. Basın ilgisi her taraftan olduğu sürece, sayın Cumhurbaşkanımızın bu davaya ilgisi, bu davaya olan samimi yaklaşımı kesinlikle üstünün hiçbir şekilde örtülemeyeceğini garantisidir. Adalet istiyoruz. Bazı sorularımızı cevabını istiyoruz. O kişiler buraya neden geldi biliyoruz. Suudi Arabistan adaleti de bunun peşine düşecektir. Ucu nereye dayanıyorsa biz adalet istiyoruz. Adalet bizim aleyhimize dahi olsa onu gerçekleştirmek bizim boynumuzun borcudur. Nereye kadar dayanıyorsa, elbette bu 15 kişinin bu işi yaptığını söyledi. Bu emri kimlerden aldığını talep etmek bütün dünya kamuoyunun vicdanının hakkıdır. Bir daha böyle olaylar olmayacaktır. Cemal Kaşıkçı'nın uğruna canını verdiği davanın takipçisi çoğalacaktır. Naçiz varlığıyla gerçekleştiremediği o idealler ondan sonrakiler onun şehadeti sayesinde gerçekleştirecektir. Allah rahmet eylesin, onun şehadetini, bütün dünyayı aydınlatan bir ışığa dönüştürsün” diye konuştu.

“Cemal Kaşıkçı davası asla pazarlık konusu olmayacak”

Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği adına basın açıklamasını okuyan Mısırlı Muhalif Lider Eymen Nur, “Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek ve hiçbirinin cezası kalmasına asla izin verilmeyecek. Bu bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlememek için karşı duruş sergilenecek. Bizler bu vesileyle bu pak ruhun kabz edildiği yerden Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda taviz vermeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Suçluların hesap sormamak ve onların aklanması girişimlerine karşı asla sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.