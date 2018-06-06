24 Haziran’da yapılacak seçime değinen Babuşcu, "24 Haziran’da bir siyasi parti seçiminden ziyade Türkiye’yi tercih edeceğiz" dedi.

Kağıthane Belediyesinin Yaşar Doğu İlköğretim Okulunda düzenlediği iftar programı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Tüm masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Babuşcu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Babuşcu, iftar saatinden önce yaptığı konuşmada 24 Haziran’da yapılacak olan seçime değindi.

"24 Haziran’da bir siyasi parti seçiminden ziyade Türkiye’yi tercih edeceğiz"

Cumhurbaşkanına oy verip AK Parti’ye oy vermemenin bir tuzak olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili İstanbul Aziz Babuşcu, "Şüphesiz Ramazan bizim aramıza kendine has iklimiyle beraber gelir. Rahmet hepimizi kuşatır. Diliyorum ve ümit ediyorum ki bu rahmet iklimi ülkemizin üzerinden hiç eksik olmasın. Bizi kucaklasın. Malum 24 Haziran’da bir seçim var. Biz pek çok seçimi geride bıraktık. Bu 13. seçimimiz olacak. Bu seçim önemli. Şüphesiz her seçim önemliydi. Hep böyle söyledik sizlere. Önemli diyerek oy istedik. Ama bu 24 Haziran bir başka önemli seçim. Sadece partimiz açısından değil Türkiyemiz için önemli. 24 Haziran’da bir siyasi parti seçiminden ziyade Türkiye’yi tercih edeceğiz. Onun için çok hassas davranmamız gerekiyor. Çok net bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Şimdilerde şöyle bir tuzak var. Nedir o? Cumhurbaşkanımıza oyunu ver ama AK Parti’ye vermesen de olur veya AK Parti’ye benim kırgınlığım var onun için şuna vereceğim. Bakın bu çok tehlikeli bir tuzaktır. Çok önemli bir seçim bizim için. Türkiye’yi oylayacağız. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Kadir Gecesi’nden istifade etmeyi de Rabbim bize nasip etsin" diye konuştu.