AK Partili Babuşcu Samsunlularla iftar sofrasında buluştu

Programda konuşan Babuşcu, “Ülkemiz sıkıntılı günleri geride bıraktı ama buna rağmen bu ülkenin önünü kesmek isteyenler yine engeller çıkartmaya çalışıyorlar. Bu engelleri sizlerin desteğiyle aşmak istiyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Gaziosmanpaşa Samsunlular Derneği’nin düzenlediği iftar programında vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. Gaziosmanpaşa’da düzenlenen iftar programına Babuşcu’nun yanı sıra Gaziosmanpaşa Samsunlular Derneği Başkanı Şenol Saka ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın yapılacağı salona gelen Aziz Babuşcu coşkuyla karşılandı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Milletvekili Aziz Babuşcu yaptığı konuşmada, “Hepimizin yaşayacağı bir seçim söz konusu, ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için önemli bir karar olacak bizim açımızdan. Seçimlerde terimizi hiç soğutmadan koşmaya devam etmek istiyoruz. Ama bunu sağlayacak olan sizlerin tercihidir, milletimizin tercihidir. Değerli milletimiz bize bu fırsatı verirse biz koşmaya devam etmek istiyoruz, hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Ülkemiz sıkıntılı günleri geride bıraktı ama buna rağmen bu ülkenin önünü kesmek isteyenler yine engeller çıkartmaya çalışıyorlar. Bu engelleri sizlerin desteğiyle aşmayı planlıyoruz. Umarım çocuklarımızın, yavrularımızın daha iyi bir gelecekte daha müreffeh bir Türkiye’de yaşaması için hep beraber üretmemiz, hep beraber paylaşmamız bunun için yeni sistemde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 24 Haziran’da bunu başarırız temennisinde bulunuyorum” dedi.

“Ülkemizin geleceğini dikkate alarak sizden destek bekliyoruz”

Ülkenin geleceği için vatandaşlardan seçimlerde destek beklediklerini belirten Babuşcu, “Önümüzdeki dönemlerde kendi aranızdaki dayanışmayı geleneğinizi, örfünüzü yaşatarak köyünüzü, bağınızı, bahçenizi unutmadan ülkemizin de geleceğinizi dikkate alarak sizlerden destek bekliyoruz. 24 Haziran’da beraber yürüyelim dileğinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.