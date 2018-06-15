Namaz sonrası konuşan Babuşcu, ”Türkiye açısından münhasıran bayram ama 24 Haziran sonrası daha büyük bir bayram olması arzusundayız, onun için çalışıyoruz” dedi.

Zeytinburnu Seyitnizam Camii’nde gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Abdullah Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Babuşcu ve Başkan Aydın bayram namazı çıkışında vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Aydın, çocuklara bayram harçlığı verdi.

“Türkiye’nin güçlü lidere ihtiyacı var önümüzdeki süreçte”

Zeytinburnu’nda bayramın sevincini vatandaşlarla paylaştıklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Seyitnizam Cami’sinde bayram namazı sonrası hemşehrilerimizle bir araya geldik. Çocuklar, babalar, ağabeyleri ile birlikte bayramlaştık. Her gün bayram tadında olsun diye dua ediyoruz. Rabbime şükür ediyorum böyle güzel, anlamlı günlere bizleri kavuşturdu. Barış ve huzur ortamı içerisinde bir bayramı daha inşallah eda edeceğiz birlikte. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hani bir söz vardır ya ‘düşman oklarının yönüne bakacaksınız, ona göre kendiniz pozisyon edineceksiniz ’ Türkiye’de istikrarın devamı şart. Türkiye’nin güçlü lidere ihtiyacı var önümüzdeki süreçte. Hem ekonomik anlamda Türkiye’nin saldırıları atlatabilmesi açısından hem de siyasi anlamdaki sıkıntıları gidermek açısından mutlaka güçlü bir lidere ihtiyacı var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Dualarımız, desteğimiz onunla” dedi.

“24 Haziran sonrası daha büyük bir bayram olması arzusundayız”

Müslüman coğrafyalarda yaşanan olayların bayram sevincini buruk yaşattığını söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu,”Müslüman coğrafyalarda çok hüznümüz olmasına rağmen, bayram tadında yaşayamasak da yine bir mutluluk vesilesi hepimiz için. Önümüzde bir seçim de var. Türkiye açısından münhasıran bayram ama 24 Haziran sonrası daha büyük bir bayram olması arzusundayız, onun için çalışıyoruz. Bu kalan süre içerisinde 25 Haziran’ın da bir bayram coşkusu içinde yaşanabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, iradesini sandığa yansıtması ve 24 Haziran’da bir siyasi parti tercihinden ziyade Türkiye tercihi yapacağı bilinci içerisinde sandığa gitmesini temenni ediyorum. İnşallah öyle olur" diye konuştu.

Bayram namazı sonrası vatandaşlara belediye tarafından Osmanlı şerbeti, akide şekeri, kuru pasta ve içecek ikramı yapıldı.