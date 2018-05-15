AK Partili gençlerden İsrail konsolosluğu önünde protesto

Ellerinde” Zalimler için yaşasın cehennem, dünya lal olsa da biz asla susmayacağız” pankartı taşıyan grup, konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki müdahalesini protesto etmek için Beşiktaş’da bulunan İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Ellerinde” Zalimler için yaşasın cehennem, dünya lal olsa da biz asla susmayacağız” yazılı pankartlarla konsolosluk önüne gelen grup, basın açıklaması yaparak ABD’yi ve İsrail’i kınadı.

“Kendilerini Kudüs’ün sahibi sananlar yarın saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklardır”

Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ”Amerika Birleşik Devletlerinin Tel Aviv’de bulunan büyük elçiliğini birleşmiş milletler kararlarına rağmen Uluslararası hukuku ihlal ederek 14 Mayıs 2018 tarihinde Kudüs’e taşınmasını AK Parti Gençlik Kolları olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız. İsrail’in onlarca Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan alçakça eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail’e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kes daha hatırlatıyoruz. Bugün kendilerini Kudüs’ün sahibi sananlar yarın arkasında saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünya ya ilan ediyoruz”

“Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünya ya ilan ediyoruz” diyen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Bölgedeki krize çözüm arama çabaları sürerken, bu kararın alınması ABD’yi daha sonra yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutmaktadır. Kendi vatanlarında özgürce, güven ve refah içinde yaşayacakları güne kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Şehid düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa diliyoruz. 15 Temmuzda adalet safındaki duruşuyla zafere yürüyen bir millet olarak aynı kararlılıkla Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünya ya ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup Basın açıklamasından sonra İsrail Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıp tekbir getirerek ayrıldı.