Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 12:48

AK Partili Metin Külünk: “Kılıçdaroğlu ateşle oynuyorsun”

Ümraniye’de Karadenizlilerle bir araya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun askeri törenle karşılanmasına tepki göstererek, “Kılıçdaroğlu, ateşle oynuyorsun” dedi.

AK Partili Metin Külünk: “Kılıçdaroğlu ateşle oynuyorsun”

14 Nisan 2017 12:48


AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenledi programda Karadenizlilerle bir araya geldi. Pazar günü yapılacak olan referandum için evet oyu kullanmalarını isteyen Külünk, Balıkesir Bandırma’da askeri hava üssünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun askeri törenle karşılanmasını eleştirerek darbe imasında bulundu.


Birlikte yapılan kahvaltının ardından programda ilk sözü Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can aldı. Referandumla ilgili konuşan Başkan Can, “Güzel iktidarları iktidara getirmek ve onların yaptıklarını alkışlamak güzel şey. ama o yapılanları kalıcı hale getirmek ve milletin seçtiklerine el ense çekilmemesini sağlayacak bir sistem kurmak bundan daha güzel bir şey. İşte 16 Nisan’da yapacağımız şey 15 Temmuz’da kafamıza tokmak vurmaya çalışanların bir daha tokmak vurmalarını asla mümkün kılmamak için güçlü hükümet şeklini hayata geçirmek” dedi.


Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Bandırma üssünde bir muhalefet partisinin genel başkanını yasak olmasına rağmen usul dışı karşılanmasında gözüken kişinin 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınıp bırakılmasında kimler etki sahibidir. Bu bilinmeli ve hangi şüpheyle alınmıştır, Akın Öztürk zamanında neden erken terfi ettirilmiştir. Referanduma iki gün kala hangi mesajı vermek istemektedir. Kemal Kılıçdaroğlu denen şahıs ateşle oynuyorsun. Varsa sözün işte millet işte sandık hodri meydan. Hem bu partiyi millet kurdu, bu parti de devleti kurdu diyeceksin, sonra gideceksin demokrasi dışı yöntemlerle bu millete başkalarının üzerinden mesaj vermeye kalkacaksın. Bu ikisi bir arada olmaz. Bu millet Pazar günü Kılıçdaroğlu’na inat sandıkları coşturacaktır” dedi.


Külünk, ayrıca PKK ve bazı Avrupalı parlamenterlerin hayır oyu kullanılmasına yönelik açıklamalarının olduğu videoyu izletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:29
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:59
  • Akşam :19:51
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!