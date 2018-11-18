AK Parti'li Şeker'den Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Mevlid Kandili sebebiyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in dünyamızı şereflendirmesinin yıldönümünde bir Mevlid Kandili'ne daha ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in kutlu doğumu âlemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirmiştir. Onun doğumu ile Mekke'nin ufkunda parlayan Nübüvvet nuru ile kalplerimiz münevver olmuş, onun gelişiyle yitirilen insani duygular yeniden kazanılmıştır. O, tüm insanlık için barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat Peygamberidir. O, Allah'ın insanlık âleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir. O, Allaha giden yolda rehberimiz, salât ve selamlarımızla manevi ikliminden soluklandığımız sevgililer sevgilisidir. Yüce Allah (C.C) Kur'an-ı Kerimde 'Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, Mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.' buyrulmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslâm aleminin ve Karamanlı hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik eder, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim."