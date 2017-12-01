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01 Aralık 2017 16:11

Ak Partili vekilden Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Kılıçdaroğlu’ndan suça konu sahte belgelerin istenmesini, bu belgeleri teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP Genel Merkezi’nde arama yapılıp belgelere el konulmasını talep etti.

Ak Partili vekilden Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

01 Aralık 2017 16:11


Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında bir takım belgeleri kamuoyuyla paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


Külünk, 69 sayfadan oluşan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun “silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle TC hükümetinin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına hakaret, iftira ve Terörle Mücadele Kanununun ilgili her türlü maddesinden cezalandırılmasını istedi.


Kılıçdaroğlu’ndan suça konu sahte belgelerin istenmesi, bu belgeleri teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP Genel Merkezi’nde arama yapılarak belgelere el konulmasını talep eden Külünk, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı.


Bu topraklarda en ağır sıkıntıları yaşadığımız günlerden birindeyiz. Türkiye’ye saldıranlarla iş birliği yapan bir ana muhalefet partisinin yönetimi ile karşı karşıyayız. Terör örgütlerinin işini kolaylaştıran ana muhalefet partisinin genel başkanı ile karşı karşıyayız. Tabi ki CHP’nin tabanını tenzih ediyorum. Yaptığımız araştırmalar, çalışmalar ve bilgi ile belgeler suç duyurusunda bulunmamız gerektiğine dair bizde bir kanaat oluşturmuştur” dedi.




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