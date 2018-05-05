Olağan İl Kongresi öncesinde çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız bir manifesto okuyacak. Yarın burada aziz Türk milletinin hikayesi dile getirilecek" dedi.

AK Parti’nin seçim il kongreleri kapsamında yürüttüğü son kongre 6. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kongre öncesi salon içerisinde ve dışarısında yoğun güvenlik önlemi alındı. Sinan Erdem Spor Kompleksi içerisinin AK Parti ve Türk bayraklarıyla donatıldığı ve büyük bir platformun kurulduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manifestosunu açıklayacağı salona gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti’li yöneticiler daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hem Cumhurbaşkanlığı süreci hem de manifesto yarın buradan tüm dünyaya duyurulacak”

Yarın yapılacak kongrede hem cumhurbaşkanlığı sistemi hem de AK Parti’nin manifestosunun açıklanacağını belirten AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yarın Cumhurbaşkanımız son il kongremizde hem cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan yeni süreç ilan edilecek hem de bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız bir manifesto okuyacak. Tarihin içerisinden bir nehir gibi akıp gelen varlığımızı, kimliğimizi, cumhuriyetle kurulan AK Parti ile bir diriliş şekliyle devam eden ve bundan sonra da şahlanış ve yükseliş ile devam edecek olan aslında aziz Türk milletinin hikayesi de burada yarın dile getirilecek. Bu bir taraftan da cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde aynı zamanda bir bismillah niteliğinde olacak. İnşallah yarın hep birlikte Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye ve dünyaya ne söyleyecek hep beraber dinleyeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın salona girmeden hayatını bir film halinde göreceğiz”

Yarın yapılacak kongreyle ilgili detaylar veren Ünal, "Salon muhteşem, her haliyle çok güzel yarın Cumhurbaşkanımızın hem bir salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu tüm dünya ile paylaşacak” şeklinde konuştu.