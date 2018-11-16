Akademi Beyoğlu'nda sekiz branşta yabancı dil eğitimi

Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu'nda açtığı yabancı dil kursları ile gençleri geleceğe hazırlıyor. Dünyada en çok konuşulan dillerden olan İngilizce, Rusça, Arapça ve İspanyolca başta olmak üzere sekiz farklı branşta verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz ve sertifikalı olarak gerçekleştiriliyor.

Uluslararası iletişimin kaçınılmaz hale gelmesiyle birlikte ticaretten ekonomiye, sosyal ilişkilerden kültürel ilişkilere kadar her alanda yabancı dil bilen bireylere olan ihtiyaç da arttı. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu'nda, Semt Konaklarında ve Turabibaba Kütüphanesi'nde açtığı yabancı dil kursları ile gençlerin en büyük destekçisi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören kurslarda, dünyada en çok konuşulan dillerden olan İngilizce, Rusça, Arapça ve İspanyolca başta olmak üzere sekiz farklı branşta eğitim veriliyor. Sertifikalı olan kurslardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Sekiz farklı branşta dil eğitimi

2007 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın girişimiyle başlatılan kişisel gelişim ve hobi kursları kapsamında verilen yabancı dil eğitimleriyle binlerce öğrenci yabancı dil öğrenme fırsatı buldu. Gençlerin yabancı dil öğrenmesine ve kendisini geliştirmesine olanak sağlayan kurslarda hem teorik hem de pratik dersler bulunuyor. Yabancı dil kursları arasında Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Korece ve Rusça olmak üzere sekiz branş bulunuyor. Yabancı dil kurslarının yanı sıra Osmanlı Türkçesi kursu da bulunuyor.

Tamamen ücretsiz olan kurslara katılan gençler, her geçen gün küreselleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmakta güçlük çekmiyor. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar her yıl ekim ayında başlayarak, haziran ayına kadar devam ediyor. Beyoğlu sınırları içerinde ikamet eden 15 yaş üstü gençlerin başvurabildiği kursları tamamlayan kursiyerlere ise MEB onaylı sertifika veriliyor.