Akademi Beyoğlu'ndan uluslararası işbirliği

Yabancı uyruklu öğrencilere Akademi Beyoğlu'nda eğitim verilmesi için İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Demircan, “Beyoğlu'nun kendisi bir üniversitedir. Öğrencilerin Beyoğlu'na gelmesi, burayı fark etmesi, Beyoğlu'na her geldiğine bir tur atması ona verebilecek en doğru ders” dedi.

Gençlere hizmet verecek bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu, eğitim ağını her geçen gün daha da genişletiyor. Bakanlıkların, Üniversitelerin ve STK katkıları ile geniş tabanlı altyapı oluşturulan Akademi Beyoğlu yeni bir işbirliğine daha imza attı. Beyoğlu Belediyesi, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Kültür Kenti Vakfı arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. İki yıl geçerli olacak İşbirliği Protokolü ile Akademi Beyoğlu'nda, başta uluslararası öğrenciler için Türkçe öğretimi olmak üzere toplantı, panel, seminer, kongre, konferans gibi birçok etkinliğe imza atılacak.

İmzalar Akademi Beyoğlu'nda atıldı

Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen törenle yürürlüğe giren İşbirliği Protokolü; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Kültür Kenti Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Katkak tarafından imzalandı. İşbirliği Protokolüyle, gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse de kardeş topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmesine katkı sağlaması ve Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin düzenlenen sosyal, kültürel ve akademik programlardan istifade etmesinin sağlanması hedefleniyor.

Öğrenciler İstiklal'de sadece yürüse bile çok şey öğrenir

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun kendisinin bir üniversite olduğunu belirterek, “Öğrenciler, İstiklal'de sadece yürüse bile çok şey öğrenir. Beyoğlu son 15 yılda çok büyük bir değişim geçirdi. Sadece eğlence hayatı vardı. O eğlence hayatından çıktı. Eğitim hayatındaki öğrenciler kendilerini daha fazla buraya ait hissediyorlar. Modacılık, tasarım alanı çok gelişim gösterdi. Bütün bu gelişmeleri görünce bizde dedik ki, çocukları hayata entegre edecek bir yaklaşım sergileyelim. Dünyada da gördük ki böyle bir trend var. Üniversitelerin yerini sertifikasyon programlarının alacağı yeni bir eğitim modeli. Kendini geliştirmek isteyen, piyasada bilinen, trend, fütüristler veya bir şeyler paylaşmak isteyenlere bir buluşma noktası yapmak istedik. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın 2 bin 400 kişilik yabancı uyruklu Türkçe okuyan öğrenciler buraya gelecek. Onların Beyoğlu'na gelmesi, burayı fark etmesi, Beyoğlu'na her geldiğine bir tur atması ona verebilecek en doğru ders” dedi.

Öğrencilerin Akademi Beyoğlu'na seri bir şekilde girip çıktığını göreceğiz

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de, 150 ülkesinden 17 bin 775 burslu öğrencilerinin olduğunu ifade ederek, “Hedefimiz öğrenci kalitesini arttırmak. Burada en önemli şey öğrencinin gelmesi. Biz bu öğrencilere kendi değerlerimize ilişkin neler verebiliyoruz, bu önemli. Burada Akademiler devreye giriyor. Bizim İstanbul'da bir kurum olarak ne bir koordinasyon ofisimiz, ne de irtibat ofisimiz, ne de aktivite yapacağımız mekanımız yoktu. Bizim İstanbul'da 2 bin 400 öğrencimiz var. Bu öğrencileri sohbetlerle, söyleşilerle zenginleşmesini istiyoruz. 2 bin 400 öğrencimizin hepsinin bu sene Akademi Beyoğlu'na seri bir şekilde girip çıktığını göreceğiz. Sizlere çok teşekkür ederiz “ diye konuştu.

Belediyemizin faaliyetleri dünyaya yayılacak

Kültür Kenti Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Katkak ise “Beyoğlu Belediyesi'nin, sayın başkanımızın vizyonuyla yaptığı çalışmalar var. Sadece Beyoğlu'nda yaşayan insanlara dokunmuyor, Türkiye'ye dokunuyor. Belediyemizin yapmış olduğu bu faaliyetlerle dünyanın her yerinden gelmiş insanlara dokunmaya başlayacak. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.