Akasya ve Akenerji’den işbirliği anlaşması

3 yıl boyunca geçerli olacak anlaşma gereği teknik ekip, ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sistem ve ekipmanları üzerinde günlük bakım, onarım, takip, ölçüm ve analizler yapacak.

İstanbul’un alışveriş merkezlerinden Akasya, 3 yıl boyunca Akenerji ile enerji tasarrufu yapacağını duyurdu. İmzalanan enerji verimliliği anlaşması ile Akenerji’nin teknik ekibi Akasya’da sıfır yatırımla enerji tasarrufu için çalışacak. Akenerji teknik ekibi Akasya Alışveriş Merkezi’ndeki ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sistem ve ekipmanları üzerinde günlük bakım, onarım, takip, ölçüm ve analizler yapacak. Bu sayede bu sistemlerin verimliliği artacak ve enerji tasarrufu sağlanacak.

AKİŞ GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akenerji ve Akasya arasındaki işbirliği anlaşması için "Akiş GYO A.Ş. bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi’nin grup şirketlerimizden Akenerji ile gerçekleştirdiği enerji verimliliği anlaşmasından ötürü son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konuları bizler için çok önemli. Akasya olarak geçtiğimiz yıllarda enerji verimliliği, doğru kaynakların kullanımı, iç hava kalitesi ile sağlığa verdiğimiz önem gibi konularda yaptığımız uygulamalarla yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan BREEAM sertifikasını almaya hak kazanmıştık. Şimdi Akenerji ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle enerji verimliliğine verdiğimiz önemi bir adım daha öteye taşıyoruz. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akenerji CEO’su Serhan Gençer de konu ile ilgili şunları söyledi, "Türkiye’nin enerji tüketimi konusunda Avrupa standartlarını yakalama noktasında büyük bir potansiyeli var. Bu durum bizim gibi enerji yatırımcılarını sektörel anlamda çok cezbediyor. Enerjiyi bir taraftan en yüksek mertebede tüketebilmeli ancak diğer taraftan tasarrufa yönelik tüm enstrümanları seferber ederek bu değeri ortaya çıkarabilmeliyiz. Grup şirketlerimizden Akiş GYO A.Ş.’nin sahip olduğu alışveriş merkezlerinden Akasya ile bu işbirliğini gerçekleştirecek olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz".

Akenerji Enerji Servislerinden sorumlu Direktörü Ergin Baykara ise "Türkiye’nin gelişmesiyle paralel olarak, enerji tüketimi de artıyor. Enerjide sağlanacak verimlilik daha da önem kazanıyor. Akenerji Enerji Sistemleri, bu noktada müşterilere ekstra yatırımsız verimlilik hizmeti veriyor. Ticari binaların verimliliğini artırmaya yoğunlaştığımız bu dönemde gurur duyduğumuz marka bir proje olan Akasya ile çalışmak bizim için büyük mutluluk" şeklinde konuştu.