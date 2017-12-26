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26 Aralık 2017 14:16

Akciğer hastalıkları kongresİ Milano’da düzenlendi

Avrupa Göğüs Hastalıkları Derneği tarafından Milano’da, Akciğer Hastalıkları Kongresi düzenlendi.

Akciğer hastalıkları kongresİ Milano’da düzenlendi

26 Aralık 2017 14:16


Milano’da düzenlenen Akciğer Hastalıkları Kongresini Yakın Doğu Üniversitesi temsil etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni temsil eden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, çocuk, genç ve yetişkinlerde akciğer fonksiyonu ile fiziksel uygunluk arasındaki ilişkiyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Finn Rasmussen tarafından gerekleştirilen sunum, dünyada ilk defa araştırma konusu olması itibarı ile yoğun ilgi gördü.


Dünya literatürüne giren ultrasonografi ile tanı konması yöntemi


Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, sunum konusunun Dünya’da ilk kez araştırıldığını, bu yüzden de yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Sunumunda çocuk, genç ve yetişkinlerde akciğer fonksiyonu ile fiziksel uygunluk arasındaki ilişkiye dayalı araştırmalar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, ayni zamanda 2014 yılında kendi araştırması olan ve dünya literatürüne giren solunum sıkıntısı ile hastaneye başvuran hastalara ultrasonografi ile tanı konması yönteminin, birçok ülkede doktorlar tarafından kullanılmaya başlandığını belirtti. Solunum sıkıntısı ile hastaneye başvuran hastalara ultrasonografi ile tanı konması yönteminin öğrenilmesi için Avrupa Birliği doktorlarına da özel eğitimler verilmeye başlandığını söyleyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, bu durumdan ötürü gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.


Akciğer Hastalıkları Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, solunum fizyoterapistleri gruplarında Uzm. Solunum Fizyoterapisti Şahveren Çakartaş tarafından temsil edildiği ve bu oturumlarda solunum fizyoterapisi ile ilgili güncel yaklaşımların ele alındığı belirtildi.




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